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Гроші

Водафон сьогодні, а Київстар у середу: мобільний зв'язок в Україні дорожчає другий місяць поспіль

12:30 13 січня 2025
Мобільний зв'язок

На початку грудня стало відомо про зростання тарифів для абонентів мобільних операторів Київстар та Водафон. Однак у січні подорожчання знову чекає на українських користувачів мобільного зв'язку — вже з сьогоднішнього дня, 13 січня, зростуть у ціні 6 тарифів від оператора «Vodafone».

Про це повідомляє Telegram-канал «Мобільний Зв'язок України», за даними якого подорожчання відбудеться з 13 січня. При цьому плата за кожен тариф зросте в середньому на 40−60 гривень за 4 тижні забезпечення мобільним зв'язком.

Зокрема, подорожчають такі тарифи як:

  • Vodafone Light+: зі 145 грн до 185 грн;
  • Joice: з 200 грн до 260 грн;
  • Joice Start та Start Special 2023: з 200 грн до 260 грн;
  • Joice Pro 2023: з 260 грн до 320 грн;
  • Joice Max 2023: з 330 грн до 390 грн.

Також з 15 січня зміниться вартість 8 тарифів у мобільного оператора «Київстар»:

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  • «Твій Безлім»;
  • «Твій Максимум»;
  • «LOVE UA Магніт»;
  • «LOVE UA Світло 2024»;
  • «LOVE UA Свобода 2024»;
  • «LOVE UA Безлім 2024»;
  • «LOVE UA Пісня 2024»;
  • «LOVE UA Сила 2024».

Водночас, як наголосили в операторі сайту Oboz.ua, мова не йде про зростання вартості самого тарифу. Просто у разі, якщо на рахунку не буде потрібної суми для продовження дії тарифу, буде застосовано денний тариф з іншим рівнем оплати, і саме він і зросте з 15 січня.

Зауважимо, що з грудня «Vodafone» підвищує свої тарифи вже втретє, «Київстар» же використав цю опцію поки що раз.

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