Не тільки Vodafone: про підвищення цін на мобільний зв’язок заявили у «Київстар»

В Україні набирає обертів інфляція — дорожчають продукти та послуги, в тому числі мобільний зв'язок. Так, слідом за Vodafone, про підвищення цін заявив ще одним мобільний оператор з «великої трійки» — «Київстар».

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Поки що зміни вплинуть на вартість зв'язку для контрактних абонентів, йдеться у повідомленні на сайті оператора.

Підвищення стосується таких тарифів, як:

- LOVE UA Світло Контракт 2023;

- ВАШ Регіон;

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- ВАШ ОПТИМУМ;

- Smart Max;

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- ВАШ Преміум;

- ВАШ Преміум+.

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Абоненти цих тарифів начебто отримають розширений пакет послуг. Серед нововведень — збільшення кількості гігабайтів мобільного інтернету, додаткові хвилини для дзвінків не лише в Україні, а й у 28 країнах роумінгу. Також у тарифах з’являться акційні «Суперсили», які можна підключити до 30 червня 2025 року. Це, наприклад, «Безлім інтернет», «Безлім дзвінки» та «Безлім SMS».

«Київстар» пообіцяв інформувати своїх клієнтів через SMS про нові умови та актуальну вартість тарифів.

Попри подорожчання, оператор обіцяє зробити тарифи вигіднішими за рахунок розширених можливостей.

Водночас мобільний оператор закрив з 29 листопада низку тарифів для абонентів за передплатою.

Йдеться про тарифи LOVE UA Світло 2024, LOVE UA Пісня 2024, LOVE UA Сила 2024, СуперГіг 2024.

В компанії також повідомили, що найближчим часом можуть зняти арешт з частини корпоративних прав «Київстар». І замість націоналізації, «Київстар» очікує американські інвестиції.

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