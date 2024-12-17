Vodafone не заспокоюється: у грудні вдруге зростуть тарифи мобільного оператора

Попри подорожчання послуг мобільного зв'язку від оператора Vodafone, що вже відбулося, останній планує знову підвищити низку своїх тарифів. Подорожчання зачепить чотири тарифні плани, а зростання плати становитиме від 70 до 120 гривень.

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Як повідомляють ЗМІ, подорожчання відбудеться ще до кінця року — вже 24 грудня. При цьому наповнення тарифів не зміниться — кількість хвилин та обсяг мобільного Інтернету залишиться тим самим.

Серед тарифів, які збільшаться, зокрема, Joice Start: з 24 грудня за нього доведеться платити на 70 гривень більше — 270 грн за 4 тижні. За ці гроші, як і раніше, можна буде отримати:

- безлімітні дзвінки на номер Vodafone по Україні;

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- 30 ГБ Інтернету в Україні, 7 ГБ з яких діють у 28 країнах роумінгу;

- безлімітний трафік на 45 програм в Україні.

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- 600 хвилин для дзвінків по Україні та у 28 країнах роумінгу (всі вхідні-вихідні в Україні та по країні перебування, де діє тариф).

При цьому клієнтам, які здійснюють перший дзвінок у тарифі з 1 серпня 2024 року по 20 січня 2025-го, на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 200 грн замість 270 грн. Однак лише за умови відсутності інших пропозицій на номері.

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Нагадаємо, майбутнє подорожчання стане вже третім у сфері мобільного зв'язку за грудень — спочатку підняв тарифи «Київстар», а з 11 грудня те саме зробив і Vodafone.

Фото pixabay

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