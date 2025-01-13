Після парочки коктейлів почуваюся на всі 17: Злата Огнєвіч вразила зізнанням

Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка показала, з ким відпочиває у Карпатах, вразила зізнанням. На своїй сторінці у соціальній мережі Злата виклала святкові світлини та допис у день свого народження. Співачка не приховує свій вік, але каже, що відчуває себе на 21 рік. Щодо щастя, то вона бачить його у зовсім простих речах.

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«Це що, мені 39? — написала Огнєвіч. — А відчуваю десь на 21, а після парочки коктейлів і на всі 17. Що таке щастя? Кожен шукає відповідь і знаходить в той самий потрібний момент. Шлях можеш зайняти усе життя, а може бути і коротшим… Щастя в простих речах — я хочу, щоб ви це знайшли і відчули.

Дякую родині, яка завжди поруч і підтримує мене в усьому! Дякую найкращій команді, з якою все можливо! Обіймаю серцем усіх шанувальників і радію, що ми на одній хвилі, готую особливий рік. Захисники та захисниці, уклінно дякую за силу, захист країни. Ви — наше ВСЕ!"

Співачка додала, що найкращий подарунок на її день народження — донат на потреби ЗСУ.

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Підписники привітали Злату та засипали її компліментами.

«Нових творчих досягнень, кохання й натхнення!!!» — написала співачка Катя Бужинська.

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«Яка ти прекрасна, квітни завжди», — привітали у коментарях.

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«Ви приклад сильної, успішної, талановитої та красивої жінки, — поділилися враженнями. — Надихаєте інших собою. Дякую вам, з днем народження».

Раніше популярна співачка вразила чуттєвим зверненням.

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