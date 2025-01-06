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Моя любов: Злата Огнєвіч показала, з ким відпочиває у Карпатах

10:52 7 січня 2025
Злата Огнєвіч у Карпатах

Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка шокувала мережу, влаштувала собі новорічні канікули. Разом з родиною вона поїхала до Карпат, Буковелю. На своїй сторінці у соціальній мережі Злата виклала світлини з відпочинку. Поряд зі співачкою її батьки, рідна сестра Юлія та її маленький син Марк і, навіть, домашній улюбленець.

«Працюю тіткою добровільно», — підписала відео з Марком Злата.

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Родина Огнєвіч зупинилася в одному з готелів курорту. Батько зізнався, що йому дуже подобається та він шкодує, що не затримається тут надовго.

«Бажаю всім миру та здоровʼя», — сказала мати Злати.

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Співачка показала, як вона займається лижним спортом, а ввечері сімʼя збирається у ресторані.

«Український сервіс — моя окрема любов», — поділилася думками Злата.

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