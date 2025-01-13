Можливо, помиряться? Дженіфер Лопес та Бен Аффлек знову зблизилися на тлі масштабних пожеж у Лос-Анджелесі

Здається, журналісти рано раділи, що «серіал» про кохання та розлучення Бена Аффлека і Дженніфер Лопес завершився.

Екс-подружжя знову зблизилося з найнесподіванішої причини — через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі, пишуть зарубіжні ЗМІ.

ВІДЕО ДНЯ

Видання повідлмляє, що співачка була схвильована становищем колишнього чоловіка після того, як йому довелося евакуюватися зі свого особняка. Вона зателефонувала йому після тривожних новин, і досі вони залишаються на зв'язку.

«Вона підтримувала Бена протягом усього цього „випробування“ і дала йому зрозуміти, що завжди поруч з ним і дітьми», — розповів інсайдер, додавши, що Джен відразу ж запропонувала свою допомогу Аффлеку та його дітям від Дженніфер Гарнер, якщо це буде потрібно.

РЕКЛАМА

Раніше через бурхливу пожежу акторові довелося евакуюватися до резиденції Дженніфер Гарнер із розкішного особняка в Пасіфік-Палісейдс, який він придбав за 20 млн доларів після розставання з Дженніфер Лопес. На щастя, вогонь обійшов ділянку Аффлека і він зміг повернутися додому.

Там напередодні його відвідала старша спадкоємиця — 19-річна Вайолет. На зворушливих кадрах їхньої зустрічі, знятих папараці, помітні непідробні емоції обох після жаху пережитого. Варто лишень глянути, з якою полегшенням та ніжністю актор обіймає свою улюблену доньку!

РЕКЛАМА

Навіть не віриться, що на знімку той самий вічно незадоволений Бен з мемів, до якого публіка звикла за роки шлюбу з Джей Ло.

РЕКЛАМА

Фото pagesix.com/

203

Читайте нас у Facebook