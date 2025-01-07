Кінець «серіалу»: Дженніфер Лопес та Бен Аффлек офіційно розлучилися

Попри те, що 55-річна Дженніфер Лопес та 52-річний Бен Аффлек, привітали одне одного на свята, і вже начебто не бажали розставатися, породжуючи чутки про «гру акторів з серіалу „Бенніфер“, у якого немає кінця», розлучення все ж таки відбулося.

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Про це повідомляє People із посиланням на судові документи.

Крім того, видання TMZ зазначає, що зірки досягли угоди з усіх фінансових питань без тривалих розглядів — кожний залишається з тим, що індивідуально придбав під час шлюбу.



Аффлек зберіг свою частку у продюсерській компанії Artists Equity, яку він заснував спільно з найкращим другом Меттом Деймоном.

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Як розпорядитися спільним будинком, колишнє подружжя також домовилося, але деталі цієї угоди не розкриваються. На цей час маєток виставлено на продаж.

Зазначимо, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек познайомилися у 2001 році на зйомках фільму, в якому грали головні ролі, і незабаром розпочався їхній роман.

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У нульових актори були однією з найяскравіших парочок Голлівуду, вони навіть встигли побратися, але в результаті розлучилися, так і не одружившись.

Возз'єднання колишніх коханих сталося через 20 років і стало гучною подією у світі шоубізнесу, а влітку 2022 року Бен і Дженніфер таки зіграли весілля. Проте їхній шлюб тривав недовго. Як-то кажуть, однією з причин їхнього другого розставання стало різне ставлення до публічності: Аффлек ненавидів жити напоказ, тоді як Лопес це, навпаки, подобалося.

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Також нагадаємо, що за два дні до Нового року Лопес опублікувала у своїй соцмережі відеороздум про 2024, в якому не було будь-яких згадок про Бена Аффлека. Після нещодавнього розлучення це здавалося навмисним і викликало у шанувальників питання щодо її почуттів до колишнього.

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