«Або мобілізація і бусифікація. Або всі здаємося і гинемо»: що відповів військовий на закиди щодо відправки особового складу з авіації в піхоту

Українські ЗМІ повідомили про масове переведення українських авіатехніків до Сухопутних військ для поповнення бойових бригад. У Генштабі відреагували на цю інформацію та повідомили, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи не переводять і не планують.

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Військовослужбовець Ігор Куліковський поділився думками щодо даної інформації.

«Я можу зрозуміти й розумію військових, особливо самих в/с ПС.

Але чому купа цивільних осіб, що коментує цивільних медіа-блогерів, зробила висновок, що відправка о/с з авіації в піхоту — це обовʼязкова цілеспрямована зрада командування ЗСУ щоби знищити авіацію?

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(до цього знищували — медиків, ППОшників, бплашників, МВГ і так далі)

Може зрада — це те, що цивільні блогери разом з дивізіями своїх коментаторів не дійшли до ТЦК і не поповнили підрозділи піхоти.

Та й вікова категорія 18−25 теж поки не освоєна в порядку мобілізації.

Вже й примати цю просту математику порахували би.

Або поповнюємо військо — або припиняємо і здаємося.

Здаватися теж доведеться усім — і піхоті, й авіації, і всім іншим.

Повністю демілітарізуватися.

Всім разом.

Така ось селяві ком алягер.

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Або мобілізація і бусифікація. Включно з правозахисниками ухилянтів.

І всі воюємо, разом.

Або всі здаємося і гинемо.

Хочеш врятувати авіацію, велику й малу та ППО?

Котрі мають рятувати твою родину й дім від обстрілів.

Відірвись від фейсбука — йди в ТЦК.

Підкажи родичам й друзям, де найближчий ТЦК чи рекрутинговий центр.

В общем, щьочки дуєм — і п@здуєм!

Бо часу все менше…" — написав він.

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