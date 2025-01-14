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«Або мобілізація і бусифікація. Або всі здаємося і гинемо»: що відповів військовий на закиди щодо відправки особового складу з авіації в піхоту

17:28 14 січня 2025
Військовий Ігор Куліковський прокоментував інформацію про переведення авіатехніків у Сухопутні сили

Українські ЗМІ повідомили про масове переведення українських авіатехніків до Сухопутних військ для поповнення бойових бригад. У Генштабі відреагували на цю інформацію та повідомили, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи не переводять і не планують.

Військовослужбовець Ігор Куліковський поділився думками щодо даної інформації.

«Я можу зрозуміти й розумію військових, особливо самих в/с ПС.

Але чому купа цивільних осіб, що коментує цивільних медіа-блогерів, зробила висновок, що відправка о/с з авіації в піхоту — це обовʼязкова цілеспрямована зрада командування ЗСУ щоби знищити авіацію?

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(до цього знищували — медиків, ППОшників, бплашників, МВГ і так далі)
Може зрада — це те, що цивільні блогери разом з дивізіями своїх коментаторів не дійшли до ТЦК і не поповнили підрозділи піхоти.
Та й вікова категорія 18−25 теж поки не освоєна в порядку мобілізації.
Вже й примати цю просту математику порахували би.

Або поповнюємо військо — або припиняємо і здаємося.
Здаватися теж доведеться усім — і піхоті, й авіації, і всім іншим.
Повністю демілітарізуватися.
Всім разом.
Така ось селяві ком алягер.

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Або мобілізація і бусифікація. Включно з правозахисниками ухилянтів.
І всі воюємо, разом.
Або всі здаємося і гинемо.

Хочеш врятувати авіацію, велику й малу та ППО?
Котрі мають рятувати твою родину й дім від обстрілів.
Відірвись від фейсбука — йди в ТЦК.
Підкажи родичам й друзям, де найближчий ТЦК чи рекрутинговий центр.
В общем, щьочки дуєм — і п@здуєм!
Бо часу все менше…" — написав він.

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Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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