Закордонні журналісти поспілкувались з українськими офіцерами, які говорили анонімно, зважаючи на делікатність питання, та розповіли картину для українських військових зусиль, пише The Guardian.

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«Люди, які приходять зараз, не схожі на тих, хто був на початку війни, — сказав один солдат, який зараз служить у 114-й бригаді територіальної оборони України, і який протягом останніх двох років перебував у різних гарячих точках. — Нещодавно ми прийняли 90 осіб, але тільки 24 з них були готові виїхати на позиції. Решта були старі, хворі або алкоголіки. Місяць тому вони гуляли Києвом чи Дніпром, а зараз сидять в окопі і ледве тримають зброю. Погано навчені і погано екіпіровані».

Два джерела в підрозділах протиповітряної оборони повідомили Guardian, що дефіцит на фронті став настільки гострим, що генеральний штаб наказав і без того виснаженим підрозділам ППО вивільнити більше людей, щоб відправити їх на фронт як піхоту.

«Це досягає критичного рівня, коли ми не можемо бути впевнені, що протиповітряна оборона може функціонувати належним чином», — сказало одне з джерел. — Ці люди знали, як працює протиповітряна оборона, деякі з них пройшли навчання на Заході і мали реальні навички, а тепер їх відправляють на фронт воювати, до чого вони не мають жодної підготовки".

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Командири, зазначили у статті, можуть використовувати накази, щоб відправити на фронт солдатів, які їм не подобаються, в якості покарання, додало джерело. Існує також побоювання, що, володіючи секретними знаннями про позиції і тактику української ППО, ці солдати можуть видати важливу інформацію, якщо потраплять у полон до росіян на фронті.

Однак ті, з ким розмовляли журналісти, кажуть, що зростаючі вимоги щодо переведення ускладнюють належне управління підрозділами ППО.

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«Це триває вже рік, але стає дедалі гірше і гірше, — сказало інше джерело, офіцер, який працює у сфері протиповітряної оборони. — У мене вже залишилося менше половини від повного складу. Останніми днями приїжджала комісія, і їм потрібні ще десятки людей. У мене залишилися ті, кому за 50 і більше, і поранені. Неможливо керувати такими речами».

Дефіцит кадрів зіпсував відносини між Києвом і Вашингтоном в останні місяці. Чиновники в адміністрації Байдена відчували роздратування через те, що Зеленський та інші посадовці часто вимагали більше зброї, але не могли мобілізувати необхідну кількість людей для поповнення своїх лав.

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«Людські ресурси — це найбільш життєво важлива потреба», яку має Україна на даний момент, — заявив минулого місяця речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт у своїй заяві. — Ми також готові посилити наші тренувальні можливості, якщо вони зроблять відповідні кроки для поповнення своїх лав".

Натомість генштаб ЗСУ після статті The Guardian заявив, що інформація про переведення з ППО у піхоту є недостовірною. Але там зазначили, що бійцями Повітряних сил доукомплектовують інші частини.

«З метою якісного доукомплектування особовим складом військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначену чисельність військовослужбовців зі складу підрозділів ПС ЗСУ справді перепризначено на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей. Водночас це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба».

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