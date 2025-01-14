Почуваються сусідами по кімнаті: відома голлівудська пара розлучається

Американська акторка Джессіка Альба, яка показувала фото своєї донечки, розлучається з чоловіком, кінопродюсером Кешом Ворреном, з яким прожила у шлюбі 16 років, пише tmz.

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І Кеш, і Джессіка виходили у світ без обручок. Зовсім недавно вона відвідала без чоловіка вечірку перед церемонією вручення «Золотого глобуса» в Chateau Marmont у Західному Голлівуді. Кеш, зі свого боку, розгулював Лос-Анджелесом без обручки на лівій руці.

Востаннє Альбу та Воррена сфотографували разом 10 листопада на лос-анджелеській арені Crypto.com Arena, де вони сиділи на трибуні під час гри «Лейкерс». Минулого тижня Джессіка також опублікувала сімейну фотографію зі студії Universal, хоча незрозуміло, чи це була поточна фотографія, чи ретроспектива.

Що стало причиною розлучення пари, поки невідомо. Але раніше акторка зізнавалася, що вони з коханим почуваються сусідами по кімнаті. Також є версія, що Альба закохалася в іншого, натомість Воррен часто її ревнував.

Познайомилися вони у 2004 році на зйомках «Фантастичної четвірки». Альба знімалася у фільмі, а Кеш працював асистентом режисера. У 2007-му вони заручилися, а через рік одружилися. У них троє спільних дітей: 16-річна Онор, 12-річна Хейвен та 7-річний Хейз.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Бен Аффлек, який розлучився з Дженніфер Лопес, зізнався, яку нову кохану хоче бачити поряд.

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