Має розуміти: Бен Аффлек зізнався, яку нову кохану хоче бачити поряд

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, які були найвідомішою парою Голлівуду, нарешті розлучаються після того, як відновили свій роман у 2021 році і через рік одружилися. Розставання Бенніфер, як часто називали подружжя, засмутило їхніх шанувальників, оскільки колишні партнери вирішили рухатися далі окремо, зосередившись кожен на своєму житті.

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Нещодавно Аффлек поділився, що тепер «готовий до зустрічей», не піклуючись про суперечливе розставання з Лопес, пише видання The News.

Актор розповів, що у нього є «одна умова» для жінки, з якою він буде зустрічатися. Джерело, близьке до 52-річної оскароносної зірки, поділилося: «Бен не відмовився від стосунків і нарешті почувається готовим рухатися вперед і знову почати зустрічатися».

Інсайдер зазначив, що Аффлек не братиметься за щось серйозне, поки не завершить розлучення з колишньою.

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«Ці останні два роки були важкими для Бена, — повідомило джерело. — І коли він починає одужувати, стає ясно одне: його одужання стоїть на першому місці. Він не поставить під загрозу свою тверезість».

Однак шанувальники з нетерпінням чекають, хто приверне увагу Бена. Інсейдер повідомив, що актор хоче, щоб його наступною партнеркою була та, хто дійсно його зрозуміє.

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Раніше повідомлялося, що у Дженніфер Лопес і Бена Аффлека виникли проблеми через «квартирне питання» — зіркова пара не може продати свій розкішний маєток.

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