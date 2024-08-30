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Ділилася любовними листами: ЗМІ про причини розлучення Бена Аффлека та Дженніфер Лопес

22:02 31 серпня 2024
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес офіційно розлучаються. Після кількох місяців чуток про це Джей Ло подала на розлучення, назвавши причиною «непримиренні розбіжності», пише marca.com.

Звичайно, це лише загальна фраза, яка використовується для більшості розлучень. Справжня причина розриву набагато складніша та багатошарова. А професійна спільна робота, можливо, стала останньою краплею.

Згідно з джерелами для People, Аффлек був дуже практичний з документальним фільмом Лопес «The Greatest Love Story Never Told». Хоча це не повинно бути сюрпризом, враховуючи його роль в історії, він, очевидно, надто сильно контролював процес.

Документальний фільм був ідеєю Бена для його компанії Artists Equity. Команда Дженніфер не хотіла цього робити, оскільки вона була зосереджена на альбомі та оригінальному відеопроєкті Amazon…

Нещодавно поширився окремий ролик з документального фільму, де Аффлек вражений тим, що Лопес ділиться книгою особистих любовних листів з колегами. Але якщо вірити джерелам People, у документальному фільмі все не так, як здається.

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Це ще одне свідчення того, наскільки глибокими були проблеми між Аффлеком і Лопес. І все це відбулося за дуже короткий проміжок часу.

Раніше ЗМІ розповідали про настрій Бена Аффлека на тлі його розлучення, зазначивши, що він має «напрочуд щасливий вигляд».

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