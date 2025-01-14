Умови конкурсу на управителя для ТРЦ «Гулівер» прописали під компанію з «клану Адамовського і Грановського» — журналіст

Агентство з розшуку і менеджменту активів провело конкурс на управителя для одного з найбільших ТРЦ столиці — «Гулівер». Аналіз тендерної документації свідчить, що умови конкурсу були прописані під ТОВ «Алакор Сіті», яка належить Дмитру Адамовському, сину відомого бізнесмена зі скандальним минулим Андрія Адамовського. Про це пише журналіст Сергій Лямець на сторінці у соцмережі.

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Голова АРМА Олена Дума заявляла, що до учасників конкурсу були встановлені «максимально можливі» критерії. Проте, за словами Лямця, детальний аналіз тендерної документації на «Прозорро» свідчить про інше.

Зокрема, деякі вимоги виглядають як такі, що були створені спеціально під можливості ТОВ «Алакор Сіті». Наприклад, компанія «Алакор Сіті» має досвід у специфічних видах діяльності (КВЕД: 68.20, 82.30, 93.29) за останні три роки і необхідну фінансову спроможність.

«Вимога: нежитлова нерухомість площею не менше 35 тис. кв. м. та земельні ділянки загальною вартістю щонайменше 100 мільйонів гривень. Збіг: „Алакор Сіті“ володіє торговим центром Art Mall площею 35,5 тис кв м. Ще компанія володіє сімома земельними ділянками, які точно коштують більше, ніж 100 млн грн. Усе це виглядає як надто ідеальний збіг. Зазвичай такі збіги кажуть, що умови були написані під конкретного учасника», — заявив журналіст.

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Власником компанії «Алакор Сіті» є Дмитро Адамовський. Це син Андрія Адамовського, відомого скандальними схемами, які він провертав разом з Олександром Грановським — колишнім соратником Петра Порошенка. Його звинувачували у рейдерському захопленні ТРЦ Art Mall та у розтраті коштів Міноборони. У 2018 році НАБУ та САП звинувачували Адамовського-старшого в організації схеми постачання пального для ЗСУ за завищеними цінами, що коштувало державі 149 млн грн. До того ж, він має громадянство країни-агресора.

Сам Дмитро Адамовський офіційно є громадянином Канади, проте за інформацією з відкритих джерел, він тривалий час проживав у росії і, можливо, як і батько, має російський паспорт.

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«Я не знаю, як надалі відбуватимуться події навколо ТРЦ „Гулівер“. Але існує висока ймовірність того, що голова АРМА Олена Дума ледь не віддала один з найбільших об’єктів Києва в управління групі людей із сумнівною репутацією та потенційними зв’язками з країною-агресором. Саме для цього могли бути прописані умови тендеру, які багато учасників назвали дискримінаційними», — зазначив Лямець.

На його думку, фігурування прізвища Адамовського у державному конкурсі на управління активами є сигналом «про збереження корупційної практики у сфері державного управління активами».

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