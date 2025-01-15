Знову скандал: Агенція оборонних закупівель уклала контракт на старі протитанкові міни за фантастичними цінами

В Міноборони черговий скандал: директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова уклала контракт на сотні тисяч протитанкових мін сумнівних років виробництва за ціною 600 євро за одиницю. Цю інформацію вперше опублікував військовий оглядач Сергій Згурець.

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За інформацією Згурця, 31 грудня 2024 року, «під ялинку», директорка агенції Марина Безрукова узгодила контракт на декілька сотень тисяч протитанкових мін з роком виготовлення «1941+». Як зазначає Згурець, мова йде про міни М6А2 — протитанкові міни виробництва США, зняті з озброєння у 1960-х роках.

Військова кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко ще більш категорична: «Здається, для ЗСУ знову йдуть по принципу: „На тобі, Боже, що мені негоже“ і укладають 31 грудня цей контракт. Але лякає інше — щоб перевірити кондицію цих мін (тобто якість), ми маємо сплатити 10% від вартості контракту. Тобто від нас вимагають відвалити купу мільйонів євро, щоб зрозуміти, чи підірветься та міна. І не виробникові, а болгарському чи то перекупу, чи то черговій фірмі-прокладці», — зазначає журналістка.

Протитанкові міни зараз — справжній дефіцит, на жаль. Як вже ввечері 14 січня у власному релізі пише Агенція оборонних закупівель, «існує дуже велика потреба Збройних Сил України у протитанкових мінах по всій лінії фронту; виробництво протитанкових мін, хоч і повністю законтрактоване Агенцією, але не здатне її задовольнити». Отже, можна дійти до висновку, що Агенція оборонних закупівель, уклавши контракти на всі нові протитанкові міни, «пустилася берегів» та підписала контракт на металобрухт за високими, навіть для нових мін, цінами.

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За радянськими стандартами термін придатності тротилу в мінах становить не більше 60 років за ідеальних умов зберігання, а за американськими — взагалі 35 років, зазначають журналісти. Тротилу в міні М6А2 — 5,4 кг. За сьогоднішніми цінами собівартість такої міни має становити декілька сотень євро, але точно не 600. Ба більше, в багатьох країнах міни таких років випуску утилізують і навіть платять за цю послугу великі гроші, бо зберігання таких застарілих виробів є вкрай небезпечним!

«При цьому болгарська компанія є посередником, а не виробником мін. Хоча АОЗ декларує, що одним з досягнень 2024 року є розширення контрактів саме безпосередньо з виробниками техніки та озброєнь. Але, здається, стосунки між керівництвом АОЗ і керівництвом болгарської компанії проходять випробування часом так само успішно, як тротил. Хоча це, звісно, лише припущення», — пише Згурець.

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Американські міни М6А2 ніколи не перебували в такій кількості на складах Болгарії, а отже болгарська компанія-посередник обрана скоріш для прикриття фінансової оборудки, реальним постачальником буде інша країна. Як вказує агенція, «міни знаходяться на складі країни НАТО».

«Остаточна ціна контракту може бути переглянута в сторону зменшення після проведення інспекції та випробувань товару», — пише Агенція оборонних закупівель на власній фейсбук-сторінці. Сором’язливо забуваючи вказати, що перегляд ціни не передбачено умовами вже підписаного контракту.

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Можна тільки уявити, скільки десятків мільйонів євро заробить кожен учасник схеми — контракту на 230 мільйонів євро, підписаного Агенцією оборонних закупівель та сумнівним болгарським посередником.

Раніше військовий розповів про неякісну партію мін виробництва «Укроборонпрому».

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