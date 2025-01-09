Реформатор Вагабов звинуватив очільницю Агенції оборонних закупівель у недбалості

Ексрадник глави Агенції оборонних закупівель (АОЗ) та екскерівник Офісу реформ МВС Тамерлан Вагабов звинуватив очільницю АОЗ Марину Безрукову у недбалому ставленні до процесу організації закупок боєприпасів для ЗСУ та некомпетентності. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук».

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За його даними, відповідно до аудиту Міноборони діяльності АОЗ, виявилося, що агенція досі укладає контракти з виробниками неякісних мін. Вагабов переконаний, що 83% контрактів підписані з українськими та іноземними компаніями, які постачали браковані боєприпаси та зривали строки поставок. Як наслідок, АОЗ ризикувала не поставити близько 60% озброєнь та боєприпасів для ЗСУ.

Крім того, за його твердженням, аудит виявив, що агенція не проводить достатньо заходів, щоб отримати прямі та дешеві поставки.

«Вас все ще не турбує, що ЗСУ і наші бійці страждають від цього, залишаються без озброєння та боєприпасів? Якщо вас турбує доля наших бійців і перебіг бойових дій — вимагайте справедливості в рамках правового поля», — закликав Тамерлан Вагабов.

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Відзначимо, що Вагабов давно критикує керівництво АОЗ. Влітку цього року він зазначив, що основним фігурантом скандалу з елітним спорткаром Lamborghini, який придбав волонтер Олексій Владіміров, є Агенція оборонних закупівель, яка укладала контракти з сумнівними комерційними структурами за завищеними цінами.

Тамерлан Вагабов у 2002−2012 роках працював на різних посадах у Міністерстві внутрішніх справ у рамках проєкту Програми розвитку ООН, у Генеральному секретаріаті Інтерполу у Франції, у Міністерстві закордонних справ, у проєкті «Енергетична безпека Чорного моря — Каспія» Атлантичної Ради у США, в українській газеті Kyiv Weekly.

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Раніше повідомлялося. що Міноборони передало 23 мільярди фірмі-прокладці прикордонників.

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