Не розривається: військовий розповів про неякісну партію мін виробництва «Укроборонпрому» (відео)

У боях з російськими загарбниками активно використовуються міномети калібром 120 міліметрів. Це один з найбільш розповсюджених в Україні видів артилерійської зброї. Цей боєприпас гарантовано уражає ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт осколків може сягати 250 метрів. До того ж 120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та легко броньовану техніку. Ба, більше, від якості та кількості зброї залежить життя бійців та здатність тримати оборону на фронті. Днями військовослужбовці Збройних Сил України отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, виробництва Укроборонпрому. Про це інформує Цензор.НЕТ.

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Як пояснює військовий на відео, отримана партія мінометних мін калібру 120 мм не розривається. На 10 пострілів лише 1 розрив. Мінометник припускає, що причиною є неякісний тротил всередині мін.

«Міни такого маркування дають нам нерозрив», — каже військовий на відео.

Іншою проблемою військовий на відео називає неякісні «вишибні» до цих мін.

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«Порох, що використовується у „вишибних“, не згорає, і міна падає за 10−50 метрів від міномета. Крім того, велика кількість „вишибних“ взагалі не спрацьовує, що призводить до необхідності розбирати міномет і діставати міну», — говорить він. Й додає, що до кожної міни варто було б додавати хоча б один запасний «вишибний», бо багато «абортів».

Нагадаємо, наприкінці вересня Міноборони відзвітувало про причини провалу постачання боєприпасів і запевнило, що кризу подолано.

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