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Новий формат обміну: Україна домоглася повернення з полону рф важкохворих та поранених бійців

15:35 15 січня 2025
Повернення з полону

Якщо напередодні Нового року в Україну з російського полону повернулися 189 захисників, то 15 січня країїна-агресор звільнила лише 25 наших військових, проте всі вони є важкопораненими.

В Координаційному штабі зазначили, що Їх повернуто на вільну землю України внаслідок взаємної репатріації.

Новий формат обміну

Усі репатрійовані військовослужбовці — солдати, матроси та сержанти. Вони боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь, зокрема «Азовсталь». Серед повернутих є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами.

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Повернутий з полону

Також змогли забрати поранених українських військовослужбовців з Курщини.

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Поранений військовослужбовець

«Наймолодшому звільненому — 24 роки. Найстаршому — шістдесят», — зазначають у Штабі, додаючи, що ці люди багато пережили без належної медичної допомоги та з негуманним ставленням у ворожій неволі. Тому вони мають зокрема втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб — туберкульоз, онкологія, гангрена, що промовисто свідчить про умови їх утримання в рф.

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Нагадаємо також про ініціативу омбудсмана України Дмитра Лубінця щодо запровадження відстрочки від призову для колишніх цивільних заручників рф.

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