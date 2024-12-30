Наші вдома: 189 українців повернулись з полону напередодні Нового року

Напередодні Нового року 189 українських захисників повернулися з російського полону.

Це один із найбільших обмінів, проведених Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, з моменту повномасштабного вторгнення, повідомив президент України Володимир Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

«Це військові — захисники „Азовсталі“ та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі „азовці“, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі. Кожного вдома чекають рідні та близькі. І це радість, що нам вдалося їх повернути. Сьогодні ще 189 родин щасливі», — зазначив президент.

У ГУР уточнили, що це 11 обмін, проведений у 2024 році, який дозволив звільнити: 87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 — ТрО), 43 — Нацгвардії, 33 — ДПСУ, 24 — ВМС.

РЕКЛАМА

Також з неволі повернулися двоє цивільних.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Чимало громадян України перебували в російському полоні понад два з половиною роки. Захисники мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм, важкі поранення.

Цього разу звільнено 173 рядових та сержантів та 14 офіцерів.

Загалом з російської неволі в рамках роботи Координаційного штабу за дорученням президента України вже повернулося 3956 людей, з них у 2024 році — 1358, додали в ГУР.

«Ми працюємо, щоб звільнити з російського полону кожного й кожну. Це наша мета. Ми нікого не забуваємо. Дякую команді, яка робить усе, щоб наші люди поверталися. Дякую всім партнерам, зокрема ОАЕ, хто допомагає нам у цьому», — додав президент.

Нагадаємо, у жовтні цього року відбувся повністю жіночий обмін. Тоді з полону повернулися 108 українок.

133

Читайте нас у Facebook