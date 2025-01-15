«Шанс, що Україна витримає, є»: колишній генерал НАТО обурений через заяву німецького експерта

У подкасті ARD «Mitreden! Deutschland Debatten» генерал НАТО у відставці Ерхард Бюлер висловив заперечення заяві німецького політолога Йоганнеса Варвіка про те, що Україна програє війну. Про це повідомляє видання n-tv.de.

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«Я б не зайшов так далеко, щоб сказати, що Україна програє війну. Передумовою для цього є наша підтримка. Підтримка, яка надається з власних інтересів, — заявив Бюлер. — Однак слід запитати себе, чи підтримку було розпочато досить рано та чи достатньо послідовно вона впроваджувалася».

На думку генерала, є один або два пункти, в яких потрібно поставити знаки питання.

«Шанс, що Україна витримає оборонний бій, безумовно, є. Україна має проблеми з кадрами, але, з іншого боку, росія не наділена нескінченними ресурсами. Вони втрачають стільки, скільки можуть набрати. росія також не може вічно зазнавати втрат в бойових танках і БМП. Крім того, є великі економічні проблеми», — додав він.

Раніше Герой України Василь Бурмеч в інтерв’ю «ФАКТАМ» сказав, що «ми не зможемо перемогти з тим підходом до війни, який бачимо зараз».

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