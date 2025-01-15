«Шахтар» переміг ЦСКА та розгромив команду свого колишнього головного тренера: відеоогляди матчів

У середу, 15 січня, чемпіон України «Шахтар», який зіграв унічию із загребським «Динамо» (2:2), провів на підготовчому зборі в Туреччині два спаринги за день — проти болгарських ЦСКА та «Лудогорця», який тренує екснаставник гірників Ігор Йовічевіч.

ВІДЕО ДНЯ

«Шахтар» (Україна) — «Лудогорець» (Болгарія) — 4:0

«Шахтар»: Різник, Азаров, Бондар, Матвієнко, Вінісіус, Марлон, Криськів, Судаков, Педріньо, Кевін, Егіналду.

Голи: Марлон (17), Кевін (27), Егіналду (64), Педріньо (88).

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«Шахтар» (Україна) — ЦСКА (Болгарія) — 1:0

«Шахтар»: Фесюн, Дрозд (Швед, 67), Грам (Назарина, 46), Фарина, Педро Енріке, Степаненко, Бондаренко, Глущенко (Назарина, 46), Невертон, Траоре, Сікан.

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Гол: Цуканов (75).

Нагадаємо, що вже 22 січня «Шахтар» зіграє у Лізі чемпіонів проти французького «Бреста», а 29-го — проти німецької «Боруссії» (Дортмунд). Після шести турів український клуб посідає у турнірній таблиці 27-е місце (до плей-оф ЛЧ вийдуть 24 найкращі команди).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» на підготовчому зборі в Туреччині зіграло внічию з польським «Відзевом».

Фото ФК «Шахтар»

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