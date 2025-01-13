«Динамо» відзначило повернення Ярмоленка нічиєю з «Відзевом»: відеоогляд матчу

У понеділок, 13 січня, київське «Динамо», яке програло на зборі в Туреччині «Магдебургу» (1:3) і перемогло ФКСБ (2:1), провело на стадіоні Miracle Sport Complex в Анталії спаринг проти польського «Відзева», який посідає в чемпіонаті країни 9-е місце. Вперше з листопада за «біло-синіх» зіграв Андрій Ярмоленко, який відновився після травми.

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«Динамо» (Київ, Україна) — «Відзев» (Лодзь, Польща) — 1:1

«Динамо»: Моргун (Бущан, 46), Караваєв (Тимчик, 64), Слюбик (Дячук, 64), Біловар (Окон, 31, Михавко, 64), Дубінчак (Вівчаренко, 64), Іщенко (Михайленко, 64), Рубчинський (Саленко, 64), Піхальонок (Шапаренко, 64), Брагару (Кабаєв, 64), Ярмоленко (Герич, 46, Волошин, 64), Герреро (Пономаренко, 31, Ванат, 64).

Голи: Ванат (88, з пенальті) — Соболь (41).

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Ще у двох спарингах на зборі в Туреччині підопічні Олександра Шовковського зіграють 16 січня з болгарським «ЦСКА 1948» та словенським «Марибором».

Нагадаємо, що вже 21 січня динамівці відновлять виступи в Лізі Європи гостьовим матчем проти турецького «Галатасарая», а 29 січня прийматимуть РФШ із Латвії. Поки «біло-сині», які достроково втратили шанси на вихід до плей-оф, з ганебним нулем у графі очки посідають у турнірній таблиці єврокубка останнє, 36-е, місце.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» дізналося суперника в чвертьфіналі Кубка України.

Фото ФК «Динамо»

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