Був справжнім професіоналом і мріяв розпочати свою справу: на війні загинув 43-річний боєць із Чернігівщини

Проклята війна, яку принесли на нашу землю російські окупанти, щодня безжально забирає життя найкращих синів та доньок України. Мешканці Талалаївки на Чернігівщині провели в останню земну путь мужнього захисника Сергія Сухомлина, повідомляють у пресслужбі громади. За кілька тижнів йому мало виповнитись 44 роки.

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«Сергій за спеціальністю тракторист. Строкову військову службу не проходив. Далі продовжив навчання в одному із професійних навчальних закладів Чернігова, де здобув освіту зварювальника. Він дуже любив свою професію і обрав її не випадково. Багато працював, удосконалював свої здібності та знання. Радів досягненням, бо все у нього виходило, як і планував. Завдяки своїй майстерності зварювальника, отримав перспективну роботу на одному із підприємств у Києві, де вже чимало років Сергій проживав та працював», — йдеться в повідомленні.

За словами земляків, в останні місяці перед мобілізацією боєць залучався до відновлювальних робіт після атак окупантів у різних регіонах України.

«У Талалаївку Сергій приїздив до батьків. Був люблячим і турботливим сином, братом, дядьком, — розповідають в громаді. — Жив тихо і скромно. Мріяв відкрити власну справу, адже для цього був досвід, клієнти, які хотіли отримувати його послуги. Щоб реалізувати задумане, вже почав підбирати та купляти інструменти для зварювальних робіт. Війна зруйнувала все… Всі плани, мрії…»

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Восени 2024 року Сергія Сухомлина мобілізували на військову службу. Його шлях як військового був короткий.

«Та саме за цей час він зробив все можливе і не можливе, захищаючи свою землю, — переконані земляки героя. — Сергій не повернувся із бою 5 січня 2025 року. Він поліг за Україну, її свободу та незалежність».

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Поховали воїна на центральному кладовищі у селищі Талалаївка.

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію життя та загибелі 20-річного прикордонника Анатолія Сіненка з позивним «Монтана», який залишив академію, щоб захищати країну.

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