Раки мають працювати над помилками, а «зброєю» Овнів стане… жарт: гороскоп на 17 січня

Астрологи, які раніше назвали найщасливіші дні у 2025 році для кожного знака Зодіаку, склали гороскоп на 17 січня. День сприятливий для відпочинку. Бажано звести до мінімуму свою професійну та побутову діяльність, повідомляє ТСН.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг

У Козерогів можливі сварки з близькими. У цей день краще відійти один від одного і не проводити час із близькими.

Водолій

У Водоліїв можливі сварки з оточуючими. Тож у цей день не потрібно прямо говорити їм усе, що про них думаєте.

Риби

У цей день варто уникати робити вибір, оскільки він обов'язково виявиться помилковим, що може принести неприємні емоції.

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Овен

Овнам не варто відповідати на агресію когось із оточуючих. Краще постаратися відбутися жартами і недоброзичливець просто лусне від злості.

Телець

Тельці можуть відкрити дар красномовства, який дозволить переконати у своїй правоті багатьох опонентів. Не варто зловживати цим даром.

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Близнюки

Близнюкам не варто надто прислухатися до чужих порад. Думку інших можна врахувати, але приймати остаточне рішення потрібно самостійно.

Рак

Ракам варто зайнятися роботою над помилками. Це дозволить дізнатися, коли щось пішло не так.

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Лев

Левам не варто користуватися негідними засобами навіть заради високої мети. Інакше це призведе до усвідомлення того, що вони вкрали свою перемогу.

Діва

Дівам небажано йти на повідку у близьких їм людей. Вчинивши не так, як вони хотіли спочатку, вони можуть пошкодувати.

Терези

Терезам потрібно прораховувати наперед всі можливі наслідки своїх вчинків. Інакше доведеться пошкодувати про власну необачність.

Скорпіон

Скорпіонам варто зайнятися благодійністю. Добро, зроблене іншим, повернеться до тих, від кого виходитиме.

Стрілець

Стрільці зможуть налаштуватися на позитив за допомогою домашньої роботи. Прання або генеральне прибирання можуть стати для них удосконаленням навколишнього світу.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи названі найуспішніші у 2025 році знаки Зодіаку.

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