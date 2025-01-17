«Це капець!»: мережа в шоку від старої світлини Лесі Нікітюк
Популярна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка нещодавно повідомила про заручини, здивувала своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі Леся виклала світлину зі свого минулого, надавши привід для веселих коментарів. Фото зроблено у 2005 році, коли Леся жила у Хмельницькому та не була відомою — дівчина вмостилася на дереві з мобільним телефоном у руках.
«2005 рік, — підписала світлину Нікітюк. — Задовго до появи Starlink».
Мережа відразу зреагувала на фото Лесі у коментарях, до яких приєдналася і сама зірка.
«Лесю, та ви модниця: за ці джинси з паєтками і кеди вбити можна було», — поділилися враженнями.
«А ви думаєте звідки то все в мене?» — відразу зреагувала Леся.
«В ті часи Хмельницький був місцем, де можна було їхати з Києва, щоб купити класні речі)», — згадали підписники.
«Кому дзвониш?» — поцікавилися у Лесі.
«У французьке посольство», — відповіла ведуча.
«Це капець!» — написав під світлиною шеф-кухар Володимир Ярославський.
«Дорога Лесю Іванівно, ви навіть і в такому одязі були чарівної», — додали у коментарях.
«Наш Хмельницький базар, — пригадали шанувальники. — Всі ми в таких кофтинках бігали».
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