Леся Нікітюк зібралася під вінець: телеведуча побралася та похвалилася подарованою каблучкою (фото)

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка днями показала, як відпочиває з коханим Дмитром Бабчуком у Карпатах, повідомила, що виходить заміж.

«Тут і не відмовиш», — написала вона і опублікувала фото з каблучкою, яку їй подарував бойфренд — воїн ЗСУ Дмитро Бабчук.

У соціальних мережах з прийдешнім заміжжям Лесю Нікітюк та її обранця вже привітали Маша Єфросиніна, Григорій Решетнік, Ольга Сумська, Таянна, Віра Брежнєва, Наталія Могилевська та інші.

Нагадаємо, що у минулому Леся Нікітюк вже була заручена зі своїм сусідом, про що вона оголосила в 2017-му році. Але в 2019 році заручини було розірвано через високу зайнятість ведучої.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Нікітюк запропонували знятися в кіно. Більш того — у головній ролі. На підготовку до зйомок та репетиції було відведено лише місяць.

«I'll do my best. Тобто, вже цієї весни ви (і, нарешті, я теж) побачите мене на великих екранах», — напсиала Нікітюк.

Більш того, у фільмі «Песики» Леся має зніматися з «колегами» її чотирилапого домашнього улюбленця Рафіка.

Фото: Instagram Лесі Нікітюк

