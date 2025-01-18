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Окупанти вдарили ракетами по центру Запоріжжя та дронами — по Павлограду (фото, відео)

9:09 18 січня 2025
Загарбники вдарили балістикою по Запоріжжю. Фото поліції

Ранком 18 січня російські загарбники застосували балістичні ракети, які вдарили по Києву, а також по Запоріжжю.

«Ворог ударив по середмістю обласного центру. Частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт», — повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров та уточнив, що ворог завдав двох ракетних ударів по Запоріжжю.

На даний час відомо, що кількість постраждалих зросла до 10 людей. Зокрема, 48-річна жінка знаходиться у важкому стані, ще двоє жінок та троє чоловіків — у стані середньої тяжкості. Двом постраждалим медики надали допомогу на місці ракетного удару. 8 людей госпіталізовані — їм від 28 до 69 років.

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Ворог завдав по Запоріжжю два ракетних удари. Фото поліції

В Запоріжжі пошкоджені житлові будинки та булівлі підприємства. Фото поліції

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Наразі відомо про 8 осіб, які постраждали під час ракетного удару по Запоріжжю. Фото ОВА

Перебувала під атакою з повітря і Дніпропетровщина. За даними керівника обласної ОВА Сергія Лисака, противник атакував Павлоград БпЛА Shahed.

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«Є руйнування на території промислового підприємства. Там сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Нікопольщину окупанти обстріляли з важкої артилерії. Поцілили по Марганецькій громаді. Всюди — без загиблих і постраждалих. На жаль, є трагічна новина з Кривого Рогу. У лікарні померла жінка, яка постраждала через ракетний удар напередодні. Загалом загинули 5 людей. Щирі співчуття всім, хто втратив близьких», — зазначив він.

Нагадаємо, що раніше мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв, що в місті ракетами були пошкоджені 4 багатоповерхівки, 17 приватних будинків, близько 10 авто.

Фото поліції

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