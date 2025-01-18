Ворог атакував Київ балістикою: на Лук'янівці «приліт», є жертви (фото, відео)

У ніч проти 18 січня в столиці кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу ударів дронами-камікадзе, а ближче до ранку в Києві, ще до оголошення тривоги, пролунали вибухи — росіяни застосували балістику.

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Ворог в черговий раз спрямував ракети в район станції метро «Лук'янівка» — поряд розташований завод Артема, по якому неодноразово завдавались удари.

Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко близько 5 години ранку повідомив про роботу ППО, а згодом про загиблих в Шевченківському районі та падінні уламків ракет в Деснянському та Голосіївському районах столиці.

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«На жаль, маємо вже четверо загиблих у Шевченківському районі, троє постраждалих. У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламку, попередньо без займання», — зазначив він. Пізніше з'явилися повідомлення, що кількість постраждалих збільшилася до шести.

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Пошкоджень зазнала станція метро "Лук'янівська". Фото ДСНС

Падіння уламків ракет зафіксовано в кількох районах столиці. Фото ДСНС

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Столичні пабліки пишуть, що одного загиблого знайшли біля входу в «МакДональдс», а тіло іншого виявили у згорілій автівці.

А мер Києва Віталій Кличко додав, що в прилеглих до епіцентру атаки будинках повибивало вікна, фіксувалося задимлення в підʼїзді житлового будинку.

«Пошкоджені й скляні елементи входу на станцію метро „Лукʼянівська“. Її наразі закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції. У Шевченківському районі також пошкоджений трубопровід водопостачання. Ремонтні бригади прямують на місце», — повідомив міський голова.

На "Лук'янівці" були знищені та пошкоджені автівки. Фото ДСНС

За даними ДСНС, на місці ворогожо удару було ліквідовано загоряння трьох автомобілів. Десять автівок зазнали ушкоджень.

Наразі відомо про чотирьох загиблих. Фото ДСНС

Частково зруйнована адміністративна будівля, будівлі бізнес центру та магазину. Пошкоджено магістральний водопровід — вулиці перетворилися на ріки. Постраждав і вхід на станцію метро.

Станцію метро "Лук'янівська" закрили на вхід та вихід. Фото "Хрещатик 36"

В столиці пошкоджено магістральний водопровід. Фото "Суспільне"

Ранком мешканці столиці повідомляли про зниження напору в кранах, в деяких районах водопостачання призупинено.

Ремонтники ліквідовують наслідки ворожого удару по столиці. Фото "Суспільне"

За даними командування Повітряними силами ЗСУ, загалом росіяни застосували 39 ударних БпЛА типу «Shahed» й безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — рф., а також чотири балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23 (пуски із Воронезької та Брянської області обл. — рф.).

«Станом на 08:00 підтверджено збиття двох балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23 на Київщині та 24-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях. 14 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)», — йдеться у повідомленні.

А у Запоріжжі ворог вдарив балістикою по одному з підприємств міста, також пошкоджено будинки і транспорт. Є постраждалі, тривають пошукові роботи.

Нагадаємо, що район станції метро «Лук'янівська» посів друге місце серед районів Києва, по яким ворог частіше завдавав ударів. Більше — лише по Солом'янці.

Фото ДСНС

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