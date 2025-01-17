У Кривому Розі завершили рятувальну операцію, число поранених зросло

У Кривому Розі, який пережив сьогодні удари балістики, завершилися аварійно-рятувальні роботи після російської атаки, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Він повідомив про чотирьох загиблих. Дев’ять людей постраждали. З них п’ять ушпиталені, решті лікарі надали допомогу на місці.

За словами керівника Криворізького міського штабу оборони Олександра Вілкула, троє поранених важкі, з них двоє — чоловік та жінка — у вкрай важкому стані.

Пошкоджені 4 багатоповерхівки, 17 приватних будинків, близько 10 авто.

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«Працює штаб допомоги людям. Там можна отримати будматеріали для швидкого ремонту. Подати заяву на матеріальну допомогу від міста. Дякую всім, хто не залишив мешканців сам на сам з горем. Рятувальникам, медикам, комунальникам, психологам. Всім службам, які одразу примчали на місце», — наголосив очільник області.

Ресурс «Свої Новини Кривого Рогу» повідомив імена трьох жертв.

Це Олексій, 20 років. Хлопець загинув біля свого підʼїзду разом з бабусею. Він навчався у педагогічному університеті.

Бабуся Олексія 61-річна Альона Олексіївна вийшла назустріч до онука, аби відкрити під'їзд. Тоді пролунав другий вибух.

Третя жертва Оксана, 45 років. «Вчителька музичного мистецтва в одній з криворізьких гімназій. Її вбили уламки в авто. Чоловік Ігор був поруч та встиг зреагувати — він вже встиг поховати в окупації першу дружину», — повідомляє ресурс.

Нагадаємо, 9 січня окупанти атакували Кривий Ріг трьома крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К».Тоді усі три ракети було збито підрозділами повітряного командування «Схід» Повітряних Сил ЗСУ.

У грудні минулого року ворог три дні поспіль бив балістикою по Кривому Рогу. Тоді також постраждали мирні люди.

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