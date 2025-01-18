«Мобілізація публічних осіб, які перебували на владних посадах, закриє руйнівну тезу, що війна — для холопів», — Юрій Луценко

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко прокоментував проблеми з мобілізацією в Україні.

«Якщо ви спитаєте командирів на Донецькому фронті, яка головна проблема у військах, ви почуєте однакову відповідь: некомплект особового складу.

ВІДЕО ДНЯ

Піхотні бригади настільки знекровлені, що на нулі оборону тримають 20−10% бійців від штатної чисельності.

Дефіцит техніки, бк, дронів теж величезний. Але без бійців у окопах та сп нічого не допоможе.

РЕКЛАМА

Саме тому ворог віджимає Донбас. Раніше — по 2−3 км за добу. Тепер по 2−3 села за добу.

Без поповнення ми не зможемо стабілізувати фронт. Без мобілізації нема поповнень.

РЕКЛАМА

Питання мобілізації стало головним питанням виживання країни.

Чи насправді нам прийдеться зменшувати призовний вік?

РЕКЛАМА

Я впевнений, що є інший шлях.

Судіть самі: за даними Financial Times ситуація з моб ресурсом в Україні наступна.

- 1.200 тис призвані в ЗСУ

- 2.900 тис чоловіків знаходяться на тимчасово окупованих територіях

- 1.300 тис нелегально покинули країну

- 0.600 тис заброньовані

- 1.500 тис визнані інвалідами

Але!

- 2.800 тис стоять на обліку

- 0.900 тис не обліковані.

Тож очевидно, що мобілізація абс можлива без жодних змін віку призову. Навіть 10% з тих, хто є на обліку та тих, хто ухилився від нього — достатні резерв для стабілізації фронту.

Хто має організувати процес?

Закон дає на це однозначну відповідь: це обовʼязок Президента.

Небажання це робити рік тому привело до зняття Залужного, який наполягав на мобілізації.

Тоді Зеленський назвав це необхідністю освіжити ситуацію у військах.

Освіжили?

Зараз Президент правильно говорить, що для початку переговорів ми маємо зупинити просування ворога. Для цього потрібні його особисті дії.

Найперше — вивести ТЦК зі складу Сухопутних військ. Жодної логіки, чому Сухопутка відповідає за поповнення ППО чи ВМФ — нема. Це має робити МО. Може хоч це відірве його очільника від загостренного інтересу до фін потоків закупівлі зброї.

Очевидним є і необхідність припинення бусіфікації та перехід до норм форм рекрутингу.

Адже коли авторитетні частини — від бпла до морпіхів — оголошують набір, вони отримують тисячі заявок! Якби одіозний Марафон почав працювати над рекламою справді досвідчених командирів, а не одного персонажа, це б точно змінило ситуацію.

Посилити це могла б мобілізація тих публічних осіб, які перебували на владних посадах. Від лейтенанта Баканова до кавалера Командорського хреста Данілова. Від батька Великого будівництва Тимошенка до спеціаліста по лопатах Кулеби.

Розумію, що вони не закриють некомплект військ. Але закриють руйнівну тезу, що війна — для холопів.

Хто хоче — робить.

Хто не хоче — шукає винних", — написав він.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

92

Читайте нас у Facebook