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Суспільство та люди

Повинен з'явитися до ТЦК: для заброньованих та тих, хто має відстрочку, зробили важливу заяву

18:57 16 січня 2025
Заброньовані однаково мають з&#39;явитися до ТЦК у разі отримання повістки

В Україні триває загальна мобілізація. Якщо людині з бронюванням або з відстрочкою надходить повістка, то вона повинна відвідати ТЦК. Про це на пресконференції повідомила заступниця начальника районного територіального центру комплектування у місті Києві майор Лариса Козак, інформує LIGA.net.

Вона розповіла, що зараз повістки, що надсилаються громадянам, генеруються порталом «Укрпошта» через електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів («Оберіг»).

«Повістки ці надходять абсолютно без визначення наявності відстрочки або наявності бронювання», — пояснила Козак та додала, що наявність відстрочки або бронювання не звільняє військовозобов'язаного від обов'язку прибути до ТЦК за повісткою.

За її словами, ця норма прописана в законі. У разі ігнорування повістки людину можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

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Як писали «ФАКТИ», раніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій спростували «чутки» про швидку мобілізацію половини рятувальників. Там запевнили, що інформація про мобілізацію 50% співробітників ДСНС не відповідає дійсності.

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