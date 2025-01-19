Де і коли дивитись онлайн «Галатасарай» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги Європи

У вівторок, 21 січня, київське «Динамо», яке обіграло на зборах «Марибор» та «ЦСКА1948», проведе на стадіоні «Алі Самі Йєн» у Стамбулі матч 7-го туру Ліги Європи проти 24-разового чемпіона Туреччини «Галатасарая».

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Якщо підопічні Олександра Шовковського перед поновленням сезону проводили лише контрольні матчі, то команда 51-річного Окана Бурука в рамках чемпіонату Туреччини зіграла в гостях внічию з аутсайдером ліги «Хатайспором» — 1:1 (Сертель, 28 — Осімхен, 56, з пенальті) продовжує впевнено лідирувати з 9-очковим відривом від «Фенербахче», який має гру в запасі.

Відеоогляд матчу «Хатайспор» — «Галатасарай» — 1:1

У минулі роки суперники жодного разу не перетиналися в офіційних поєдинках, хоча у квітні 2022-го провели товариський матч, у якому «Динамо» завдяки голам Буяльського, Бесєдіна та Циганкова виявилося сильнішим — 3:1.

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У майбутній зустрічі букмекери бачать явним фаворитом стамбульців. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу «Галатасарая» приймає з коефіцієнтом 1,20, на нічию — 7,00, на виграш лідера УПЛ — 13,00.

У прямій трансляції поєдинок «Галатасарай» — «Динамо» дивіться (початок — о 17:30) на медіасервісі MEGOGO.

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Ліга Європи. 7-й тур

21 січня (вівторок)

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«Галатасарай» — «Динамо» 17:30 MEGOGO

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги Європи. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Після шести турів команда Олександра Шовковського з нулем у графі очки посідає в турнірній таблиці останнє, 36-е, місце і втратила шанси на вихід до плей-оф, а «Галатасарай» після перемог над ПАОКом (3:1), «Ельфсборгом» (4:3) і «Тоттенхемом» (3:2), а також нічиїх з РФШ (2:2), АЗ (1:1) та «Мальме» (2:2) з 12 пунктами йде 6-м.

В останньому поєдинку Ліги Європи «Динамо» 30 січня зіграє на своєму полі з РФШ із Латвії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Артем Мілевський розмазав футболістів «Динамо» після фіаско в Лізі Європи.

Фото ФК «Динамо»

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