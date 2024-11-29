«Ви за****и вже. До себе повага є?»: Мілевський розмазав футболістів «Динамо» після фіаско у Лізі Європи

Колишній нападник «Динамо» та збірної України Артем Мілевський, який завершив кар'єру в 2021 році, жорстко пройшовся футболістами столичного клубу після чергової поразки в Лізі Європи (1:2 з чеською «Вікторією»).

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«Ви за****и вже. До себе повага є? Б***ь, тому вас ніхто і не знає на вулицях Києва», — написав ексфорвард у Instagram.

Нагадаємо, що «Динамо» під керівництвом Олександра Шовковського програло всі п'ять матчів Ліги Європи і з нулем у графі очки посідає останнє, 36-те, місце в турнірній таблиці.

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Як відомо, 39-річний Артем Мілевський, попри скандальні витівки за межами футбольного поля, — триразовий чемпіон та володар Суперкубка України, чотириразовий переможець Кубка країни. Також Артем — чемпіон, володар Кубка та Суперкубка білорусі, віцечемпіон Європи серед молодіжних команд, учасник ЧС-2006 та Євро-2012.

За свою кар'єру, окрім київського та брестського «Динамо», Мілевський виступав за турецький «Газіантепспор», хорватські «Хайдук», «Спліт», російський «Тосно», румунську «Конкордію», угорську «Кішварду» та «Минай». У складі збірної України форвард провів 50 матчів та забив 8 м'ячів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Олександра Шовковського показала, з ким відпочивав чоловік після перемоги над «Чорноморцем».

Фото Instagram

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