«Динамо» перемогло у спарингах в Туреччині «ЦСКА 1948» та «Марибор»: відеоогляди матчів

У четвер, 16 січня, київське «Динамо», яке програло на зборі в Туреччині «Магдебургу» (1:3), перемогло ФКСБ (2:1) і зіграло внічию з «Відзевом» (1:1), провело заключні спаринги перед поновленням єврокубкового сезону. Протягом дня підопічні Олександра Шовковського помірялися силами з другою командою чемпіонату Словенії «Марибором» та болгарським «ЦСКА 1948», який посідає у чемпіонаті країни 10-е місце.

ВІДЕО ДНЯ

«Динамо» (Київ, Україна) — «ЦСКА 1948» (Софія, Болгарія) — 4:1

«Динамо»: Нещерет, Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко, Михайленко, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Волошин, Ванат.

Голи: Шапаренко (29), Ванат (33, 76), Волошин (48) — Ілієвські (47).

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«Динамо» (Київ, Україна) — «Марибор» (Словенія) — 2:0

«Динамо»: Моргун (Ігнатенко, 79), Караваєв, Дячук, Окон (Слюбик, 46), Дубінчак, Рубчинський, Саленко, Піхальонок, Брагару, Ярмоленко (Герич, 75), Герреро (Пономаренко, 46).

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Голи: Герреро (31), Брагару (36).

На 24-й хвилині Ярмоленко не реалізував пенальті.

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Нагадаємо, що вже 21 січня динамівці відновлять виступи в Лізі Європи гостьовим матчем проти турецького «Галатасарая», а 29 січня прийматимуть РФШ із Латвії. Поки «біло-сині», які достроково втратили шанси на вихід до плей-оф, з ганебним нулем у графі очки посідають у турнірній таблиці єврокубка останнє, 36-е, місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» дізналося суперника в чвертьфіналі Кубка України.

Фото ФК «Динамо»

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