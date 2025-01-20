Ані інвалідів, ані пенсії з інвалідності: у липні-2025 на українців з особливими потребами чекає потрясіння?

В Україні Верховна Рада вже проголосувала у першому читанні за законопроєкт про запровадження реформи системи соцстрахування. За новими змінами лише для нинішніх пенсіонерів групи інвалідності зберігаються, і то тільки для тих, у кого інвалідність безстрокова. Про це розповів пенсійний експерт Сергій Коробкін.

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Так, без змін залишаються:

- статус інвалідності та всі групи інвалідності;

- для всіх осіб, які мають інвалідність, а також потерпілих від нещасного випадку на виробництві, зберігаються всі виплати на весь період встановленої інвалідності або ступеня втрати працездатності потерпілим;

- якщо в людини інвалідність чи ступінь втрати працездатності потерпілим з виробництва встановлено безстроково, всі виплати по ньому зберігаються довічно, потреби проходити якусь переоцінку немає.

«При цьому скромно замовчується, що тим, кому інвалідність встановлена на якийсь час, при наступному огляді отримати її вже не вдасться. У майбутньому інвалідність встановлювати уже не буде нікому. Кому пощастить, той буде визнаний людиною з певним ступенем втрати працездатності. Таким людям призначать страхові виплати замість пенсії щодо інвалідності. А хтось може взагалі залишитися без виплат, бо держава скаже, що ви здатні працювати, навіть якщо у вас є серйозні проблеми зі здоров'ям. Отже, міністерство знову певною мірою маніпулює громадською думкою, адже не розкриває всі карти», — вважає Коробкін.

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Закон, у разі остаточного схвалення Верховною Радою, має набути чинності 1 липня 2025 року. Вони почнуть працювати одночасно з пенсійною реформою. Тим часом, така реформа передбачає, що пенсії по інвалідності для багатьох громадян виплачуватимуться до завершення перехідного періоду. Потім буде запроваджено страхові виплати особам, які мають стійке обмеження працездатності. А хто має нестійке обмеження, той отримуватиме або тимчасову підтримку, або часткову, або залишиться без підтримки.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що буде у 2025 році з виплатами по інвалідності для колишніх військових.

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