Обмеження пенсій у 2025 році: що буде з виплатами з інвалідності для колишніх військових

У січні Кабмін ухвалив рішення, яким обмежив розмір спеціальних пенсій на період воєнного стану — йдеться про виплати певним категоріям пенсіонерів, що перевищують 23 610 гривень. Втім, під дію цього рішення не потрапляють виплати, які нараховуються людям, які воюють на фронті або брали участь у захисті Батьківщини від агресії рф, починаючи з 2014 року.

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Так, у Пенсійному фонді України відповіли на запитання ветерана, який звільнився зі служби у 2023 році, пенсія з інвалідності якого дещо перевищує «порогову» суму. Чоловік цікавився, чи зміниться розмір його пенсії через застосування понижуючих коефіцієнтів.

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«Пенсія особи, яка брала безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації, з січня 2025 року виплачується без застосування коефіцієнтів, передбачених пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.01.2025 № 1 «Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану», — зазначили в ПФУ.

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Також коефіцієнти не застосовуватимуть до виплат людям, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів, а також до пенсій у разі втрати годувальника, призначених членам сім’ї загиблих (померлих, зниклих безвісти) таких осіб.

Нагадаємо, що нещодавно парламент у першому читанні ухвалив проєкт закону, згідно з яким особам, які засуджені за держзраду, посягання на територіальну цілісність України, диверсію, шпигунство, створення воєнізованих формувань, злочини агресії, воєнні злочини, екоцид, геноцид обмежуватимуть пенсійні виплати прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність. Такі обмеження пропонують застосовувати на час відбування покарання.

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Фото Pixabay

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