В Україні ліквідують Фонд соціального страхування: що буде зі страховими внесками

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект 3663 «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Наразі закон перебуває на підписі у президента Володимира Зеленського. За цим законом, Фонд соціального страхування припинить існувати з 1 січня 2023 року, пише Судово-юридична газета.

Цей закон фактично змінює систему управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, визначену чинним законодавством. Зокрема, передбачається припинити Фонд соціального страхування України як юридичну особу та управління виконавчої дирекції Фонду з 1 січня 2023 року, реорганізувавши їх шляхом приєднання до Пенсійного фонду України.

Таким чином, функції соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання будуть передані до Пенсійного фонду України і його територіальних органів.

Пенсійний фонд України та його територіальні органи будуть правонаступниками Фонду соцстрахування, його виконавчої дирекції, управлінь виконавчої дирекції Фонду та їх відділень.

З дня набрання чинності новим Законом платники страхових внесків, платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та отримувачі виплат (матеріального забезпечення) є такими, що зареєстровані (взяті на облік) Пенсійним фондом України. Їх перереєстрація не здійснюється.

Також стало відомо, що на погашення накопиченої заборгованості застрахованим особам виділили близько 713 млн грн. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики. Виділені Фонду соцстрахування гроші підуть на виплати боргів по допомозі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, а також вагітністю та пологами, пише СОЦІАЛКА.UA.

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