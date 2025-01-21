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Без роздумів підписав контракт: на Донеччині загинув 22-річний боєць з Кіровоградщини

20:30 21 січня 2025
Андрій Бакун

На Донеччині загинув захисник Андрій Бакун. Він міг зробити ще багато хороших справ, але не встиг. Бійцю навіки 22 роки, повідомляє Петрівська селищна рада:

«Андрій народився у багатодітній родині. Після закінчення 9-го класу хлопець допомагав матері у вихованні молодших братів та сестер. Восени 2021 року Андрій був мобілізований на службу до Збройних Сил України».

Коли почалося повномасштабне вторгнення, без роздумів Андрій Бакун підписав контракт і пішов захищати рідну землю від ворога, боровся за мир та щасливе майбутнє кожного українця.

«У грудні 2022 року Андрій одружився, — розповідають у сільраді. — Молода дружина з нетерпінням чекала свого коханого додому. Але не судилося… Ворог підступно забрав його життя, мрії, його майбутнє».

Свій останній бій воїн прийняв 14 січня 2025 року поблизу населеного пункту Новопіль на Донеччині. У нього залишились дружина, мати, дві сестри та троє братів.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали сумну історію родини з Житомирщини, якій росія принесла дуже багато горя.

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