У нього було багато планів на майбутнє: на Донеччині загинув ветеран АТО з Вінниччини

У Кунківській громаді провели в останню путь загиблого воїна-захисника Олега Сташевського. Він боронив країну ще під час АТО, а коли росія почала повномасштабне вторгнення, теж не залишився осторонь. Бійцю навіки 41 рік.

ВІДЕО ДНЯ

«Олег раніше проходив строкову службу в армії. Працював у місцевому колгоспі, далі охоронником. Одружився, з дружиною народили та виховували двох прекрасних діток Дениса та Настуню», — повідомляє Гайсинська громада.

З 2015 року Олег Сташевський брав участь в Антитерористичній операції у місті Маріуполь, мав статус учасника бойових дій.

«У нього було багато планів на майбутнє, але в перші дні повномасштабного вторгнення в Україну Олега мобілізували. Воїн приймав участь у боях на Донецькому напрямку, був старшим солдатом 110 бригади».

РЕКЛАМА

12 січня 2025 року під час виконання службових обов'язків захисник загинув. Сталося це внаслідок влучання ворожих FPV дронів по автомобілю біля населеного пункту Бурлацьке Волноваського району. Поховали Олега Сташевського в селі Косанове.

Раніше повідомлялося про загибель на Луганщині воїна з Полтавщини.

РЕКЛАМА

77

Читайте нас у Facebook