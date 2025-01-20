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Події

У нього було багато планів на майбутнє: на Донеччині загинув ветеран АТО з Вінниччини

20:34 20 січня 2025
Старший солдат 110 бригади Олег Сташевський

У Кунківській громаді провели в останню путь загиблого воїна-захисника Олега Сташевського. Він боронив країну ще під час АТО, а коли росія почала повномасштабне вторгнення, теж не залишився осторонь. Бійцю навіки 41 рік.

«Олег раніше проходив строкову службу в армії. Працював у місцевому колгоспі, далі охоронником. Одружився, з дружиною народили та виховували двох прекрасних діток Дениса та Настуню», — повідомляє Гайсинська громада.

З 2015 року Олег Сташевський брав участь в Антитерористичній операції у місті Маріуполь, мав статус учасника бойових дій.

«У нього було багато планів на майбутнє, але в перші дні повномасштабного вторгнення в Україну Олега мобілізували. Воїн приймав участь у боях на Донецькому напрямку, був старшим солдатом 110 бригади».

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12 січня 2025 року під час виконання службових обов'язків захисник загинув. Сталося це внаслідок влучання ворожих FPV дронів по автомобілю біля населеного пункту Бурлацьке Волноваського району. Поховали Олега Сташевського в селі Косанове.

Раніше повідомлялося про загибель на Луганщині воїна з Полтавщини.

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