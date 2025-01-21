«Одна із кращих композицій — статуетка Ольги Рапай у розпису Оксани Жникруп «Закохані»

- Запахло весною, 14 лютого відзначатиметься вже таке звичне, але від того не менш загадкове свято — День святого Валентина, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Воно має давню історію та традиції. Одна із кращих композицій на тему кохання у творчому доробку українських митців — статуетка Ольги Рапай у розпису Оксани Жникруп «Закохані», створена на Київському експериментальному кераміко-художньому заводі у 1959 році.

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О. Рапай, розпис О. Жникруп. «Закохані». Київський ЕКХЗ. 1959

— У цій роботі стільки лірики!

- Так. І в той же час образи закоханих такі реалістичні. Можливо, це перше кохання, яке ніколи не забувається. Ця робота про молодість та ніжність почуттів. У погляді дівчини — мрійливість та скромність, що зачаровує, у погляді юнака — впевненість. Зверніть увагу на руки закоханих — сильні чоловічі та ніжні жіночі. Також цікаво розглядати тогочасний одяг. На дівчині — легка ситцева сукня. На юнакові — теніска у смугу.

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«Особливий колорит у роботі „Наречена“ створює льодяник-півник на паличці»

— Хто ще із українських фарфористів створив колоритні образи закоханих?

- Чимало робіт на тему кохання є у творчому доробку подружжя митців Валерія та Наталії Албул. У композиції «Наречений та наречена» Валерія Албула (фото у заголовку — Авт.) ми бачимо закоханих. Їх очі гіперболічно великі. Закоханість справді дещо змінює сприйняття людиною навколишнього світу. У поглядах стільки щирості та романтизму. Також зверніть увагу на їх руки — скільки ніжності та трепетності у жестах. На пальці нареченої обручка — досить широка, тоді саме такі були у моді. Вбрання молодят теж відповідає моді 1980-х років. Тканина, з якої пошите плаття нареченої — популярний у той час купон. Весільна сукня декорована плісированою вставкою — тоді це теж було дуже модно. На нареченому — костюм з метеликом. Таке вбрання особливе, адже більшість чоловіків тоді одягали на весілля краватки. На піджаку — бутоньєрка. Вважається, що бутоньєрку вперше прикріпив на свій весільний піджак британський принц Альберт у 1840 році. Ця атрибутика з тих пір стала популярною. Проте існує й інша версія, згідно якої бутоньєрками прикрашали весільний одяг ще у Стародавній Греції.

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— Наречений та наречена — не красень та красуня з обкладинки модного журналу, а симпатичні звичайні люди. Мабуть, саме цим вони так імпонують.

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— Так. Статуетка самобутня — нічого подібного ви знайдете на жодній порцеляновій мануфактурі світу. Робота відображає весільну моду 1980 років. Дещо інша пара зображена на декоративній тарілці «Наречена». Закохані тут — вже не юні. Але ж кохання не знає вікових меж. Митці показують його як земне почуття, яке властиве кожній людині. Герої сюжету — не ідеалізовані люди. Вона — не юна струнка красуня, на ногах не вишукані черевички, а звичайні капці, та він полюбив її саме таку. У роботі цікаво розглядати кожну деталь. Особливий колорит створює льодяник-півник на паличці. Такий подарунок нареченого нареченій дуже зворушливий. Композиція романтична. Пара закоханих показана у русі. Вони прямують до щастя. У цій роботі, як і у попередній, стільки позитиву!

В. та Н. Албул. «Наречена». Одеса. 2005

«Хтось з мудрих колись порівняв життя з вокзалом, де відбувається чимало доленосних подій — зустрічей, прощань, очікувань»

— Яка композиція у серії робіт про кохання ваша улюблена?

- Одна з них — статуетка Валерія Албула «Вокзал», створена у 1984 році. Зараз вона зберігається у Музеї історичної спадщини та виробів Городницького фарфорового заводу. Цю роботу треба розглядати з обох сторін, щоб зрозуміти задум митця. Хтось з мудрих колись порівняв життя з вокзалом, де відбувається чимало доленосних подій — зустрічей, прощань, очікувань. Молоді люди у модному одязі на пероні. На ній — коротенька спідничка й кофтина, на ньому — джинси та чоботи. Скоріше за все це студенти. На підлозі бачимо квіти. Ми лише можемо здогадуватися про розмову, що відбулася. Очевидно, шось трапилось. Та що саме? Автор вводить в композицію валізу та годинник з символом кохання голубами. Чи поїдуть закохані в одному напрямку, чи будуть разом? Життя часом таке непередбачуване. Але так хочеться вірити, що все буде добре.

В. Албул. «Вокзал» Городницький ФЗ. 1984. Музей історичної спадщини та виробів Городницького фарфорового заводу

— Які сучасні роботи присвячені темі кохання?

- Серед найкращих — сувенірна серія у вигляді валентинок «Закоханим серцям», створена творчим колективом «Alis K» під керівництвом Сергія Воронова у Одесі у 2019 році до свята закоханих. Скульптор — Віктор Максимець, художниця — Оксана Лісовська.

«Закоханим сердцям» від творчого колективу «Alis K» під керівництвом Сергія Воронова. Одеса. 2019

Наближається свято, сповнене приємних спогадів та сюрпризів, милих подарунків, неочікуваних миттєвостей. Хай цей особливий день буде пронизаний для кожної людини щирістю почуттів.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з колекціонеркою Людмилою Карпінською-Романюк про те, що порцелянові прикраси, створені Оксаною Жникруп, і сьогодні виглядають стильно.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур — зокрема, і вишукані вази. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Фото у заголовку В. Албул. «Наречений і наречена». Городницький ФЗ. 1982. Музей історичної спадщини та виробів Городницького фарфорового заводу

Фото із альбому Людмили Карпінської-Романюк

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