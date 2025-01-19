Найпопулярніший подарунок до Дня святого Валентина: як вибрати м'яку іграшку

Напередодні Дня святого Валентина провідні медіа світу публікують гіди з вибору подарунків, щоб допомогти читачам краще зорієнтуватися в цьому простому, на перший погляд, але насправді досить складному питанні. «ФАКТИ» теж роблять це напередодні свят.

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Якщо ви не знаєте, що подарувати коханій людині, подаруйте м'яку іграшку як символ кохання та тепла.

Це можуть бути плюшевий ведмедик, слоник, зайчик… Така іграшка багато скаже про ваше ставлення — зворушливе і дбайливе.

Вибираючи м'яку іграшку, враховуйте вподобання коханої людини. Наприклад, комусь подобаються слоники, комусь — собачки. Хтось любить натуральні забарвлення, а хтось веселі, яскраві, незвичайні.

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Дуже важливо, звісно, щоб іграшка була якісною. Звертайте увагу на шви та фурнітуру.

Особливо цінуються речі ручної роботи. Таку іграшку можна замовити у майстра або зробити своїми руками, якщо вам таке заняття до душі.

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Як дарувати таку м'яку іграшку? Помістіть її в ошатну коробку з бантом або даруйте з букетом квітів і набором солодощів.

До речі, тим, хто ще не визначився з подарунком, ідею може підказати інформація про Lovecore — модний тренд у подарунках до Дня святого Валентина.

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Ще одна ідея для подарунка представниці прекрасної половини на День закоханих — сумка-клатч, яка стане справжньою окрасою вбрання.

Фото Ольги Сметанської

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