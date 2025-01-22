Шлях до відновлення й процвітання: Пелюховський про об’єднання української нації

У січні генеральна рада політичної партії «Сила нації» провела в «Укрінформі» пресконференцію. Основною метою заходу стало об’єднання суспільства для спільного подолання труднощів і досягнення процвітання країни. Зокрема, на пресконференції обговорювали ключові виклики, які стоять перед країною, — економіка, безпека, екологія, освіта, культура, підтримка молоді та регіонів.

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«Гімн нашої партії починається словами „Наш батько Бог, а мати — Україна“. Чого ж ми варті, брати і сестри українці, якщо не можемо врятувати свою матір, над якою знущаються, яку руйнують? Україна перебуває нині в надскладній ситуації. Мені дуже боляче про це говорити. Що ми маємо на сьогодні? Три роки жорстокої війни, сотні тисяч українців загиблих. У 21 столітті в центрі Європи знищують цілу націю. Третина держави в окупації, Азовське море в окупації, Чорне блоковано, підприємства, промисловість знищена, малий та середній бізнес зруйнований», — зазначив засновник та керівник партії «Сила нації», керівник громадської організації «Захист і допомога», фахівець у сфері управління торговельними портами Андрій Пелюховський.

За словами політика, боротьба українського народу триває не лише з країною-агресором, а й з внутрішнім ворогом.

«Нація об’єдналася проти зовнішнього ворога. Невже ми не можемо об’єднатися проти внутрішнього? У країні розвал економіки, руйнація у всіх сферах життя, тотальна корупція. Чого ж ми мовчимо?» — запитав Пелюховський.

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На його думку, для порятунку держави вся українська нація, всі фахівці мають об’єднатися.

«Я вважаю, що ми зараз мусимо створити економічний фронт порятунку держави. Ми повинні це зробити разом, інакше крах. Потрібно діяти зараз. Тільки єдність нації нас врятує», — сказав він під час пресконференції.

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Основною метою заходу стало об’єднання суспільства для спільного подолання труднощів і досягнення процвітання країни

На думку екскерівника громадської ради Міністерства соціальної політики України Свароя Богданова, українцям потрібна єдність.

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«Сьогодні немає місця для сварок і поділу. Ми всі одна команда. А наша головна задача — працювати разом заради майбутнього країни. Нам потрібна єдність не на словах, а в діях: коли народ і влада будуть дивитися в одному напрямку, тоді все стане можливим», — заявив він.

Своєю чергою член Національної спілки журналістів України Олександр Кондратенко під час заходу наголосив, що українську націю об’єднують передусім мова й культура.

«Мова й культура — це основа, на якій будується нація. Як відомо, немає мови — немає нації. Мова — це ключ до нашої історії, традицій та світогляду. А культура формує нашу ідентичність, об’єднує людей різного віку та поколінь у спільних цінностях. Без мови й культури ми втратимо самих себе, адже тільки сильна у своїй ідентичності нація може стати гідним прикладом для світу», — сказав Кондратенко.

Військовий, волонтер та учасник бойових дій, засновник ГО «Український світанок» Андрій Димура зауважив, що за час повномасштабного вторгнення країна-агресор заподіяла великої шкоди українській природі і екології.

«Природа завжди була нашим багатством. Це наш дім. І ми несемо відповідальність за те, в якому стані ми залишимо його для наших дітей. Руйнування, які принесла війна, забруднення й недбалість залишили свій слід. Але якщо ми будемо працювати разом, зможемо врятувати ситуацію: посадити дерево, очистити річку, подбати про ліс — це речі, які може робити кожен. Водночас ми маємо робити це разом. Давайте покажемо, що ми народ, який поважає свою землю», — заявив Димура.

Раніше лідер політичної партії «Сила нації» Андрій Пелюховський зазначив, що після війни на Україну чекає капітальне перезавантаження, і більшість нинішніх політиків і політичних партій перестануть бути актуальними.

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