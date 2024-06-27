«Не зможуть повернутися до своїх «корит»: Пелюховський про капітальне перезавантаження України після війни

Після війни на Україну чекає капітальне перезавантаження, і більшість нинішніх політиків і політичних партій перестануть бути актуальними. Таку думку озвучив лідер політичної партії «Сила нації» Андрій Пелюховський.

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Він вважає, що війна розставить усе на свої місця, залишивши Порошенка, Тимошенко, Бойка та інших частиною української історії, а не частиною українського політичного процесу.

«Війна з росією, хочеться вірити, поставила крапку в порочній практиці створення партій-одноденок. Ті, хто ще вчора були героями політичних баталій, не проявили себе в тій війні або ж проявили як антигерої. Згадайте рейтингові таблиці початку 2022 року. Один і той самий набір політичних сил: „Слуга народу“, „Європейська солідарність“, „Батьківщина“, ОПЗЖ. На горизонті зажевріла „Розумна сила“. Набір політиків — Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Бойко з Медведчуком, рейтинг Разумкова, який старанно натягується. Нашому народу пропонували обирати не майбутнє. Нашому виборцю пропонували обирати менше із зол — з оглядкою насамперед на минуле», — вважає політик.

Пелюховський риторично запитує: «Що ми отримали сьогодні? Зеленський — так, він президент, його авторитет не заперечується. Хоча показати вдруге той самий результат, що і 2019 року, він навряд чи зможе. Порошенко? Він сам заплутався у своїх інтригах і брехні. До того ж, Зеленський за час війни перехопив практично всі гасла Петра Олексійовича. Тимошенко? Вона розгубила свій електорат і сьогодні виглядає жалюгідно. Звісно, можна вдатися до практики „гальванізації політичного трупа“ з метою забезпечити її політичній силі проповзання в Раду. Але навіщо? Що цінного несе в собі Юлія Володимирівна?» — запитує політик.

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На його думку, ОПЗЖ доживає свій вік у вигляді депутатської групи «Платформа за життя і мир».

«Як показує досвід деяких членів колись другої за чисельністю фракції, за багатьма з депутатів плачуть кримінальні справи і в'язниця. Вони перетворилися на жалюгідне видовище, голосуючи за будь-який законопроєкт і будь-яку постанову — аби не викликати гнів Офісу президента. Разумков? Немає Разумкова — як політичної фігури. „Майбах“? — немає „Майбаха“. Хто ще? На короткий час, як метеор промчав генерал Залужний — і зійшов із політичної орбіти, обравши для себе дипломатичну службу замість політичної кар'єри. Та й партія „Слуга народу“, якщо чесно, доживає свій вік», — вважає політик.

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Далі Пелюховський розмірковує:

«І ось виходить, що у нас немає на горизонті видимих політичних сил, здатних трансформувати країну. Хтось говорить про „партію військових“ або про „партію волонтерів“. Обидві ці теми перестануть бути актуальними відразу ж після закінчення війни. Військові не можуть брати участь у політичному житті — це конституційна норма. Для того, щоб брати участь у виборах, військовий має зняти погони — чи то рядовий, чи то генерал. А під час нинішньої війни за найвищого подвигу і самопожертви народу і ЗСУ наша пропаганда не створила галерею впізнаваних образів, які могли б у майбутньому стати обличчями політичних проєктів. Якимись політичними проєктами традиційно опікуватиметься Томаш Фіала — але Україні не потрібні чергові партії-клієнтели США чи Заходу. Якісь проєкти, очевидно, просуватиме Рінат Ахметов. Але Україні не потрібні й олігархічні проєкти».

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Причину деактуалізації більшості політиків і політичних сил Андрій Пелюховський вбачає в тому, що політичний клас в Україні не відчуває атмосферу в суспільстві.

«Їм здається, що закінчиться війна і все буде по-старому, і вони повернуться до старих корит. Ні, так не буде», — каже політик, і передбачає абсолютно нову дійсність, нову країну, з новими економічними та суспільними відносинами. Не ідеальну, але таку, що враховує помилки «старої» України", — додає він.

Пелюховський закликає всіх політиків і громадських діячів спільно починати думати про те, якою буде повоєнна Україна — без романтики і фантазій, без окультизму і зауми, без філософствувань і демагогії.

«Закликаємо політиків із різних таборів до спільної роботи над формуванням образу майбутньої України та основних параметрів нової Конституції», — додав він.

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