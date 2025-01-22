Колишній очільник служби боротьби з кіберзлочинністю подався на посаду директора БЕБ: що відомо

Колишній керівник служби боротьби з кіберзлочинністю МВС України Руслан Пахомов подав документи на участь у конкурсі на посаду директора Бюро економічної безпеки. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі «Фейсбук».

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«БЕБ є унікальним ключем. Він одночасно є частиною і безпекової, і правоохоронної, і економічної і, хоч і не прямо, але й антикорупційної державної інфраструктур. Від нього залежить чи будемо ми виявляти спроби обходу санкційного режиму, чи зможемо подолати корупцію в податковій і на митниці, чи зможемо зробити чесними і прозорими публічні закупівлі, чи зможемо побороти тінь і зберегти доброчесний бізнес, чи буде в нас привабливий інвестиційний клімат», — написав Пахомов.

Відомо, що кандидат має чималий досвід роботи в правоохоронних органах, як в Україні, так і за кордоном, зокрема у ФБР. Звільнився з МВС на початку 2012 року, далі працював у великому корпоративному бізнесі. Після початку повномасштабної війни співпрацює з державними органами у сфері реформ.

Повний список кандидатів на посаду ще не оприлюднений.

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Раніше у ЗМІ ширилась інформація, що намір очолити БЕБ має також теперішній голова відділу управління детективів БЕБ Олександр Ткачук. Широкому загалу його прізвище стало відомо влітку 2024 року, коли він спричинив трагічне ДТП. Внаслідок аварії постраждала дівчина, яка втратила обидві ноги. Також Ткачук був неодноразовим фігурантом журналістських розслідувань про незаконне збагачення та участь у корупційних схемах.

Нагадаємо, реформа БЕБ прив’язана до виділення Україні коштів ЄС за програмою Ukraine Facility.

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Конкурс на посаду директора бюро розпочався 24 грудня і триватиме до 24 січня включно.

Раніше ЗМІ розповіли про захмарні статки головного БЕБівця Полтавщини Олега Пахніца, який має елітний автопарк і навіть літак.

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