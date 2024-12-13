Керівник головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Ткачук може бути звільнений з посади після перезавантаження БЕБ. На це розраховує заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, про що він заявив у коментарі Liga.net.

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За його словами, підставою для звільнення Ткачука може бути рішення суду щодо його провини у скоєнні резонансної ДТП, яка спричинила каліцтво однієї з учасниць. Жінка залишилася без обох ніг.

«Дуже сподіваюсь, що приберуть його і цих „реформаторів“ в лапках. Приводом для звільнення з БЕБ може бути вирок суду, але схоже, що це буде довго (розгляд кримінальної справи щодо ДТП. — Ред.). Не виглядає так, що там все рухається швидко», — зазначив нардеп.

За словами Железняка, він як заступник голови комітету погодив закон, який має перезавантажити БЕБ, і прогнозує кадрові зміни після оновлення бюро.

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«Зараз буде новий голова БЕБ, комісія з міжнародників. І мені здається, що багатьом людям, включаючи Ткачука, зберегти там свою посаду не вдасться», — заявив Железняк.

Нагадаємо, у липні 2024 року керівник Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук скоїв ДТП. в результаті якої одна з учасниць отримала травматичну ампутацію кінцівок. Попри те, що з моменту аварії минуло 5 місяць, підозру Ткачуку не оголошено, медичної та автотехнічної експертизи не призначено.

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ЗМІ вдалося з’ясувати, що автомобіль Toyota Camry, за кермом якого перебував керівник детективів БЕБ, не фігурує в декларації Ткачука і належить одеській компанії «Елвікон», засновником якої є сейшельский офшор — КОМПАНІЯ «АВЕРС ІНТЕРТРЕЙД ЛТД». Ця ж сама компанія є засновником та 100% власником ломбарду (ПТ «ЛОМБАРД «АВЕРС ІНТЕРТРЕЙД ЛТД» КОМПАНІЇ «АВЕРС ІНТЕРТРЕЙД ЛТД» з реєстрацією в окупованому Маріуполі).

Крім того, Ткачук фігурує в кількох скандалах, пов'язаних з можливими корупційними діями та іншими правопорушеннями. Зокрема, його звинувачують у причетності до організації «зернової схеми» в Одеській області, де співробітники БЕБ, ймовірно, у змові з митниками та зернотрейдерами блокували експорт зерна, вимагаючи хабарі за розблокування вантажів.

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Ткачука також звинувачують у перешкоджанні слідчим діям щодо Львівської тютюнової фабрики. За повідомленням Ярослава Железняка, БЕБівець начебто блокував розслідування та намагався приховати знайдені докази.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада відновила норму щодо конфіскації майна корупціонерів.

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