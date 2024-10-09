Елітний автопарк і навіть літак: ЗМІ розповіли про захмарні статки головного БЕБівця Полтавщини Олега Пахніца

Проєкт бюджету на 2025 рік передбачає суттєве підвищення витрат на Бюро економічної безпеки (у проєкті закладено зростання на 44,3% - до майже 2 млрд грн). Однак перегляд статків деяких високопосадовців БЕБ складає враження, що їхня робота виглядає як «хобі» або «волонтерство». Видання «Телеграф» проаналізувало задекларовані статки керівництва БЕБ. Зокрема, керівника управління БЕБ у Полтавській області Олега Пахніца.

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«Беззаперечним лідером серед співробітників БЕБ за вартістю задекларованого майна та грошових активів є керівник управління БЕБ у Полтавській області Пахніц Олег Вікторович, який викликав наш окремий інтерес. У своїй декларації кандидата на цю посаду він у 2021 році вказав, що має 7 мільйонів доларів готівкою, які він дав у борг своїй матері Тіні Григорівні Пахніц. Іншими словами, Олег Пахніц — це перший БЕБільйонер в Україні», — пише «Телеграф».

Як пише видання, у Дніпропетровській області Олегу та Світлані Пахніц, а також їхнім дітям належить до 30 земельних ділянок загальною площею майже 1 мільйон квадратних метрів.

«Маючи дві квартири у Дніпрі та одну в окупованому нині Маріуполі, Світлана Пахніц орендує для себе та доньок квартиру площею 175 квадратних метрів у Словаччині. А Олег Пахніц орендує для себе ще одну квартиру в Полтаві», — повідомляє «Телеграф».

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Також журналісти знайшли 13 машиномісць, які були передані Олегу Пахніцу напередодні вторгнення рф компанією, яку ЗМІ пов’язували з Геннадієм Корбаном.

«Така кількість землі та паркомісць не повинна вас дивувати, адже подружжя Пахніців задекларувало 25 одиниць легкових автомобілів, вантажівок, сільськогосподарської техніки та навіть човна. Серед транспорту є й люксові AUDI SQ7, PORSCHE CAYENNE, AUDI Q7, AUDI A8», — зазначає «Телеграф».

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Як наголошує «Телеграф», не кожен чиновник в Україні може похвалитись наявністю одномоторного літака Socata TB 20 GT орієнтовною вартістю понад 400 тисяч доларів. Має Олег Пахніц у декларації і чотири одиниці зброї загальною вартістю до пів мільйона гривень.

Видання зазначило, що вся кар’єра 49-річного Олега Пахніца побудована на службі у правоохоронних органах України.

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«За часів Януковича Пшонка призначив його першим заступником прокурора Дніпропетровської області, однак після Євромайдану Пахніц не пройшов люстрацію і був звільнений», — пише «Телеграф» й підкреслює, що на фоні згаданих статків головного БЕБівця Полтавщини підняття видатків на оплату праці співробітникам цього органу буде непростим рішенням для депутатів українського парламенту.

Раніше «ФАКТИ» писали, що правоохоронці повідомили про підозру експосадовцю та його спільникам.

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