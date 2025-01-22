Суд заарештував без права застави 16-річного учасника гучного побиття школярки під Києвом

Справа про побиття підлітками 12-річної школярки у Білій Церкві набула неабиякого розголосу після того, як її кривдники виклали відео зі своїми «подвигами» у соцмережі.

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Поліція Київщини встановила всіх неповнолітніх учасників знущань, старшому з яких 16 років. Вже відбулося судове засіння, на якому хлопцю обрали запобіжний захід — перебування під вартою два місяці без можливості внесення застави. Раніше йому було повідомлено про підозру за фактом катування малолітньої та вимагання у неї коштів. Юнаку загрожує до 12 років ув'язнення.

«Наразі правоохоронці перекваліфікували дії усіх учасників злочину та здійснюють досудове розслідування за фактом катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає максимальний термін покарання до 10 років позбавлення волі», — йдеться у повідомленні.

Наразі йдеться саме про катування школярки, адже раніше підліткам інкримінували «нанесення легких тілесних ушкоджень».

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Напередодні відео із знущанням над дівчинкою виклала у мережу її тітка, яка повідомила, що батько дівчинки, її брат та двоюрідний брат наразі у лавах ЗСУ захищають Батьківщину. У той час однолітки її племінниці вимагають, аби дівчинка вкрала гроші у рідних.

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На відео зафіксовано, як школярі штовхають дівчинку, а також хизуються тим, що «також беруть в цьому участь», не ховаючи своїх облич. Правоохоронці встановили сімох учасників побиття.

На цей кричущий випадок відрегували й в Офісі омбудсмена, представники якого вже зустрілися з постраждалою та її родиною, а також з директором школи, в якій навчаються учні причетні до побиття дівчинки. цієї події.

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Нагадаємо, що в Києві 13-річному школяру, якого побили однолітки, знадобилася медична допомога. У хлопчика діагностували серьйозну травму яєчка.

Фото поліції

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