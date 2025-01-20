Після побиття вимагали 15 тисяч гривень: під Києвом підлітки влаштували розправу над 12-річною дівчинкою

В столичному регіоні, де раніше однолітки побили 13-річного хлопчика, якому знадобилася операція, поліція зафіксувала ще один факт розправи над дитиною.

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В ГУНП в Київській області повідомили, що 15-ти та 16-річні хлопці побили 12-річну школярку. Про напад трьох підлітків на дівчинку правоохоронцям повідомила мати постраждалої. Після цього в мережі розшукали і відео розправи.

Кадри зі знущанням виклали в одну з груп Білої Церкви в соцмережах, але наразі воно не доступне.

Тим часом «Інформатор» пише, що жорстокі кадри оприлюднили напередодні і що до цієї події причетні не лише троє хлопців, які били школярку, але й дівчата. Загалом кривдників було близько 10 осіб.

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Постраждалій не лише завдавали ударів, а й забризкали сльозогінним газом з балончика, що супроводжувалося молитвою «Отче наш». Сама дівчинка лише намагалася закрити обличчя. Кривдники підходили до неї по черзі та били.

Стверджується, що на одному із записів постраждалій казали, що вона має «відповісти за свої слова», а сама жертва відповідала, що вона «зрозуміла, що так більше не треба робити». По одній з версій, школярка хотила про щось розповісти поліцейським.

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Від жертви також вимагали віддати своїм кривдникам 15 тисяч гривень, погрожуючи її «закопати». За деякими даними, до знущань могли бути причетні учні школи № 5. А сама подія сталася минулого тижня.

Наразі в поліції зазначають, що працівники дізнання Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом побиття малолітньої дитини.

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Нагадаємо, що минулого літа в Польщі місцеві однолітки жорстоко побили підлітка з України — у хлопця був відрубаний палець та розбита голова.

Фото Pixabay

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