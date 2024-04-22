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Події

В Києві по-звірячому побили хлопчика: через важку травму довелось робити операцію

11:55 22 квітня 2024
хлопчик

У школі № 81 Києва влаштували розправу над підлітком — 13-річного хлопця побили однолітки. Внаслідок чого у дитини серйозна травма яєчка та сильно набрякла нога.

Про це повідомили місцеві мешканці у закритій групі «Лікарі та пацієнти Києва» у Facebook.

Зокрема, матір хлопця розповіла, що її сина сильно вдарили в пах. Операцію провели на десятий день після побиття, адже підліток не казав, що сталося.

Жінка випадково побачила, що ліва нога сина стала у півтора раза більше за праву, а також було «дуже тверде в паху і яєчко теж збільшено».

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«Вже прооперували, бо була гематома і водянка яєчка і розрив оболочки всередині яєчка. Проблема з ногою, з тієї сторони вона так і лишається сильно набряклою, хоча сказав син, що вже почав її відчувати», — зазначила матір потерпілого.

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У коментарях до посту читачі порадили матері школяра, що потрібно робити.

Крім того, на допис звернув увагу освітній омбудсмен Сергій Горбачов, він порадив матері підлітка подати письмові заяви до поліції та написати заяву до закладу освіти, де стався цей інцидент.

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«Цю справу має розслідувати поліція, бо це не лише булінг, а й завдання тілесних ушкоджень, ступінь яких має встановити судово-медична експертиза», — написав Горбачов.

Раніше ми розповідали про вбивство у київському фунікулері. Загинув 16-річний юнак. Нападником виявився водій в Управлінні державної охорони. Між ним та неповнолітнім виник конфлікт. Після виходу з вагона на верхній станції співробітник УДО штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї.

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