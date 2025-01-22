Не Vodafone єдиним: ще один оператор підніме тарифи у лютому

Мобільний оператор Vodafone з грудня підняв вартість своїх деяких тарифів уже чотири рази, останнє сталося 18 січня, а наступне буде 18 березня. І слідом за ним про зростання вартості своїх тарифів заявив оператор мобільного зв'язку lifecell, який підніме ціну для своїх клієнтів у лютому.

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Про це повідомив CEO DVL («Датагруп», «Воля» та lifecell) Михайло Шелемба у своєму інтерв'ю Forbes-Україна. За його словами, причиною зростання тарифів стало подорожчання електроенергії.

«На жаль, вимушена зміна цін для абонентів буде. Вона пройде вже у лютому. Причина зростання вартості електроенергії. Зростання вартості електроенергії відчули усі оператори. За минулий рік вона зросла майже вдвічі. Цього року ми закладаємо 2,3 млрд грн видатків на це», — цитує видання слова Шелемби.

Водночас Михайло Шелемба наголосив, що завдяки оптимізації витрат, зростання тарифів буде наполовину меншим від того, чого вимагають економічні умови. Так, востаннє для абонентів ціна зростала майже півтора роки тому, і то не для всіх, а тільки для 15% бази.

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Загалом поки що невідомо на які саме суми та які тарифи подорожчають, але перегляд цін не стосуватиметься нових клієнтів, які перенесли свій номер у lifecell із грудня. Вони могли зафіксувати вартість тарифу до кінця року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у грудні-січні українців накрив вал подорожчання послуг мобільного зв'язку, який стався вже кілька разів.

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