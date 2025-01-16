Знову подорожчання: Vodafone анонсував ще два підвищення цін за послуги, одне з них уже з 18 січня

Мобільний оператор Vodafone продовжує підвищувати ціни на послуги. Тільки 13 січня відбулося зростання 5 тарифів у середньому на 40−60 гривень, як оператор заявив про ще два підвищення цін, одне з яких станеться вже цієї суботи, 18 січня.

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Про це повідомляє сайт Obozrevatel, за даними якого у ціні зростуть 11 тарифів на суму від 40 до 70 гривень.

Також абонентів ще одного переведуть на інший, дорожчий, але це станеться лише 18 березня.

Загалом з 18 січня зростуть такі тарифи:

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SuperNet Start подорожчає на 60 грн — до 260 грн/місяць;

Vodafone SuperNet Pro — на 60 грн, до 340 грн/місяць;

Vodafone SuperNet Unlim — на 60 грн, до 470 грн/4 тижні;

Joice — на 60 грн, до 260 грн/місяць;

Vodafone Light+ - на 40 грн, до 185 грн/4 тижні;

Turbo 2023 — на 70 грн, до 250 грн/4 тижні;

Joice Start 2023 — на 60 грн, до 260 грн/4 тижні;

Vodafone SuperNet Start 2019 — на 65 грн, до 260 грн/місяць;

Vodafone SuperNet Turbo 2019 — на 50 грн, до 250 грн/місяць;

Joice Pro 2023 — на 60 грн, до 320 грн/4 тижні;

Joice Max 2023 — на 60 грн, до 390 грн/4 тижні.

Рівно за 2 місяці, 18 березня, буде закрито тариф SuperNet Pro 2019, а його абонентів безкоштовно переведуть на Vodafone SuperNet Pro з абонплатою 250 грн, що на 20 гривень дорожче. Але при цьому вони отримають на 20 безкоштовних хвилин більше для розмов у 16 країнах світу.

Нагадаємо, що зростання тарифів Vodafone з 18 січня стане вже четвертим для мобільного оператора починаючи з 11 грудня, потім були подорожчання 24 грудня і 13 січня.

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Фото: pixabay

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